KG prüft in Tuttlingen den Meister SV Winzeln

Die Ringer des SV Dürbheim (Verbandsliga) und der KG Wurmlingen/Tuttlingen (Landesliga) gehen bereits am Freitagabend auf die Matte. Die KG prüft dabei in der Tuttlinger Stadionhalle (20.30 Uhr) den Meister KSV Winzeln. Auch der Oberligist ASV Nendingen und der KSV Trossingen in der Bezirksliga genießen am vorletzten Kampftag (Samstag) der diesjährigen Mannschaftsrunde Heimrecht.

Oberliga Württemberg: Im Kampf um die Vizemeisterschaft hat der ASV Nendingen mit der SG Weilimdorf, die ebenfalls dafür noch in Betracht kommt, einen dicken Brocken aus dem Weg zu räumen. Der 22:12-Vorkampfsieg sollte dabei nicht überbewertet werden. Selbst der sechstplatzierte KSV Musberg liebäugelt noch mit Rang zwei. Dazu braucht Musberg einen Sieg über den RSV Benningen. Obwohl kampffrei, hat die KG Fachsenfeld/Dewangen am vergangenen Wochenende erstmals die rote Laterne abgegeben. Um aber den Klassenerhalt zu realisieren, braucht die Kampfgemeinschaft von der Ostalb einen Sieg beim Schlusslicht SV Fellbach. Der Verlierer dieser Partie wird dem Abstieg kaum noch entrinnen.

Verbandsliga Württemberg: Was der AV Hardt nicht schaffte, gelang dem SV Dürbheim: Ein Sieg über Meister KSV Neckarweihingen (17:16). Dadurch bringen sich die Dürbheimer wieder um die Vizemeisterschaft ins Spiel und gehen mit großer Zuversicht in die Heimpartie am Freitag um 21 Uhr gegen den TSV Herbrechtingen. Diese Pläne könnte der AV Hardt durchkreuzen. Bereits auf Platz zwei und gegenüber dem SVD mit zwei Zählern im Vorteil, kann die Malz-Zehn schon am Sonntag zu Hause die Vizemeisterschaft feiern. Dazu braucht es einen Sieg gegen die TSG Nattheim, der im Vorkampf beim 16:17 knapp verfehlt wurde.

Landesliga Württemberg: Deutliche Favoritensiege sind in Tuttlingen für den Gast und Hall für den Gastgeber vorprogrammiert. Die KG Wurmlingen/Tuttlingen empfängt bereits am Freitag um 20.30 Uhr in der Stadionhalle die Meistertruppe und künftigen Verbandsligisten KSV Winzeln, die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot den ASV Möckmühl.

Bezirksliga: Gerungen wird nur noch ums Prestige und die Statistik, da alle Entscheidungen längst gefallen sind. Im Bezirksderby will der KSV Trossingen gegen den AB Aichhalden II beweisen, dass er zurecht die beste württembergische Mannschaft ist. Dafür spricht auch der 24:13-Sieg der Harmonikastädter im Vorkampf. Zum Saisonabschluss werden beim KSV Allensbach die Sektkorken knallen. Neben einem Sieg gegen die KG Baienfurt/Friedrichshafen II erwarten die Seehasen Besuch von ARGE-Vorstandsmitglied Udo Schilling (Mühlheim), der den Meisterwimpel an den KSV überreichen wird.