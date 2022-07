KG-Nachwuchs ist in Baienfurt erfolgreich

Zehn Ringer der Jugend der KG Wurmlingen/Tuttlingen sind in Baienfurt bei Ravensburg beim 31. Karl-Heinz Buchter-Gedächtnisturnier erfolgreich gewesen. Acht Jungs und zwei Mädchen bewiesen sich auf internationaler Ebene auf der Matte im freien Stil.

Die mitgereisten Trainer Uwe Renner und Gerd Reichle sind uneingeschränkt stolz auf ihre Schützlinge, da jeder Einzelne mit viel Kampfgeist und Siegeswillen auf die Matte ging. Alle kämpften am Limit und konnten Erfolge verbuchen, sei es bis zum Schluss sich dem Gegner widersetzt zu haben, einen Kampf für sich zu entscheiden oder den Durchmarsch bis auf Platz 1 zu schaffen.

Die Höhepunkte gab es in jedem Kampf, besonders in Erinnerung blieb sicherlich Pia Wucherer, die bei einem 13:12-Punktrückstand kurz vor Kampfende per Schultersieg gewann oder als Anna Markoc gegen Dulguun Gantulga einen mannschaftsinternen Kampf über die vollen vier Minuten bestritten. Unvergesslich werden wohl zwei Kämpfe für Gentrit Mustafa sein: In beiden Kämpfen lag er nach Punkten hinten und holte sich den Punktsieg mit einer Aktion unmittelbar vor dem Schlussgong.