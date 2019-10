KG übernimmt die Tabellenführung

Die KG Wurmlingen/Tuttlingen hat den Spitzenkampf in der Ringer-Landesliga gegen den SC Korb 21:11 gewonnen und damit die Tabellenführung übernommen. Die 180 Zuschauer sahen in der Tuttlinger Stadionhalle spannende und abwechslungsreiche Paarungen und eine Heimmannschaft, die bis in die Haarspitzen motiviert war.

Die Korber konnten nicht in Bestbesetzung antreten, verkauften sich aber teuer. 6:4-Einzelerfolge und viermal die vollen vier Mannschaftspunkte gaben den Ausschlag für den Sieg der Schumacher-Zehn.

Gleich nach dem ersten Kampf, gab es Freudentänze und Jubelszenen im KG-Eck, nachdem der Youngster Luca Ilardo nach zwischenzeitlichem 0:8-Rückstand mit einem Schultersieg gegen den mehr als doppelt so alten Polykarpos Kazantzidis aufwartete und somit der KG den Weg zum Gesamterfolg ebnete. Im Schwergewicht war Samuele Varicelli nach mehreren Durchdrehern schnell Überlehgenheitssieger gegen Moritz Gammerdinger. Nachdem Endrit Mustafa im Federgewicht kampfloser Sieger war, führte die KG bereits mit 12:0-Punkten.

Im Halbschwergewicht lief Gantulga Barvii gegen Jan Hoffmann in einen Konter und fand sich plötzlich auf beiden Schultern wieder. Einen taktisch hervorragenden Kampf machte im Freistil-Leichtgewicht Robin Krause und ließ dem favorisierten Marc Schubert nur zwei Mannschaftspunkte zu.

Matteo Maffezzoli mit einem Überlegenheitssieg und Markus Möll mit einem 9:0-Punktsieg bauten die Führung vor den letzten drei Kämpfen uneinholbar auf 19:6 aus. Nach dem Sieg von Shtegtar Vrajolli fielen die Niederlagen von Dominik Reichle und Kordian Krzystof Galia nicht mehr ins Gewicht.

Kampfrichter Wjatscheslav Rauscha aus Remseck war ein umsichtiger Leiter.

Die Kämpfe im Einzelnen, KG-Ringer erstgenannt: 57 kg F: Luca Ilardo - Polykarpos Kazantzidis 4:0 (SS 6:9). - 130 kg G: Samuele Varicelli - Moritz Gammerdinger 4:0 (TÜ 16:0). - 61 kg G: Endrit Mustafa (KG) kampflos Sieger. - 98 kg F: Gantulga Barvii - Jan Hoffmann 0:4 (SN 0:4). - 66 kg F: Robin Krause - Marc Schubert 0:2 (PN 2:6). - 86 kg G: Matteo Maffezzoli - Daniel Sebastian Mezger 4:0 (TÜ 17:1). - 71 kg G: Markus Möll - Nicolas Ertolitsch 3:0 (PS 9:0). - 80 kg F: Shtegtar Vrajolli - Rudolf Enders 2:0 (PS 10:5). - 75 kg F: Dominik Reichle - Asadullah Nemati 0:1 (PN 5:7). - 75 kg G: Kordian Krzysztof Galia - Felix Rohrwasser 0:4 (SN 4:6).