Kellerduell Weilersbach – SV Immendingen

Ein Kellerduell in Weilersbach, ein Heimspiel des Tabellenzweiten FC Gutmadingen (Bezirksliga Bad. Schwarzwald) und ein Verfolgerduell zwischen dem SV Aasen und der SG Kirchen-Hausen (Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald): Auch in den südbadischen Fußballligen geht es langsam in die entscheidende Phase der Saison. Vor allem ein Ziel bis Saisonende teilen einige Mannschaften: Den Klassenerhalt.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen – FC Pfaffenweiler (Samstag, 16 Uhr). Die Gästemannschaft steht mit einer ausgeglichenen Bilanz auf Platz neun und damit im Niemandsland der Tabelle. Der FCG hat nach zwei 1:1-Unentschieden aktuell drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter FV Marbach. Daheim ist ein Sieg Pflicht, sonst kann der Abstand an diesem Spieltag wachsen.

FC Weilersbach – SV TuS Immendingen (Sonntag, 15 Uhr). Weilersbach ist mit zwölf Zählern Vorletzter und der SV TuS Immendingen steht mit zehn Punkten am Tabellenende. Dass die Mannschaften den Abstieg noch verhindern können, ist momentan unrealistisch. Beide kassierten schon mehr als 60 Gegentreffer. Weilersbach setzte sich im Hinspiel mit 2:0 durch. Kann der Erfolg wiederholt werden?

Bezirksliga Bodensee

FC Rot-Weiß Salem – Hattinger SV (Samstag, 17.30 Uhr). Der Gastgeber kann dem Klassenverbleib mit einem Heimsieg ein gutes Stück näherkommen und die Sorgen der Gäste gleichzeitig vergrößern. Es deutet wenig auf ein Aufbäumen des HSV hin. Auswärts kam man erst zu drei Zählern. Salem gewann auch in Hattingen (2:1).

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SV Eisenbach – FV Möhringen (Sonntag, 15 Uhr). Die Mannschaften spielen eine ähnliche Runde. Auch deshalb darf ein ausgeglichenes Spiel erwartet werden. Möhringen möchte von der SVE-Formschwäche profitieren und den Gegner damit von Platz neun verdrängen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt lediglich drei Punkte.

SV Aasen – SG Kirchen-Hausen (15 Uhr). Das Verfolgerduell verspricht Spannung: Sollte es einen Sieger geben, hält dieser Anschluss zum Führungsduo oder kann sogar von Patzern profitieren. Die SG will nach zwei sieglosen Spielen wieder gewinnen, Aasen hat nur eins der vergangenen fünf Pflichtspiele verloren.

Kreisliga A 2 Bodensee

SG Liggeringen/Güttingen – FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen (Sonntag, 15 Uhr). Die gastgebende SG hat noch die Chance auf den Relegationsplatz. Stürmer Silvio Lorenzi ist zweitbester Torjäger der Liga. Der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen wird als Außenseiter zumindest ein Unentschieden anpeilen – der Klassenerhalt ist für den Tabellenzwölften weiterhin in Gefahr.

SG Tengen-Watterdingen – SG Liptingen/Emmingen. Die Spielgemeinschaft aus Tengen-Watterdingen liegt als Fünfter nur unweit von Rang zwei entfernt. Liptingen/Emmingen enttäuschte zuletzt und traf in zwei Spielen nicht ein Mal. Nur mit einer Leistungssteigerung steigen die Chancen, wieder ein Erfolgserlebnis feiern zu dürfen.

SC Buchheim-Altheim-Thalheim – SV Orsingen-Nenzingen. Der Sport-Club darf Heimspiele in dieser Phase der Saison nicht verlieren und wird dementsprechend auftreten. Der Tabellenzweite hat vergangene Woche 0:1 verloren und will nicht erneut Punkte liegen lassen. Im Hinspiel drehte der SC B.A.T. das Spiel in der zweiten Hälfte (2:1).

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

FC Weilersbach II – SV TuS Immendingen II (Sonntag, 13.15 Uhr). Im Duell der Bezirksliga-Reserven ist ein Gästesieg realistisch. Der FCW II ist Vorletzter.