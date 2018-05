Kellerduell SVSO gegen SpVgg Aldingen

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2, kommt es am 27. Spieltag zum Spitzenspiel zwischen dem angehenden Meister SV Bubsheim und dem Tabellenzweiten FSV Schwenningen. Die Bubsheimer, die quasi fast durch sind, wollen den knappen Sieg aus der Vorrunde wiederholen. Für den Gast aus dem Schwenninger Moos ist dies ein ganz wichtiges Spiel (siehe „Spiel des Tages“). Eine interessante Partie wird auch in Wehingen angepfiffen, wo der Gastgeber mit einem Sieg vom Relegationsplatz weg will. Für Spannung ist gesorgt.

SpVgg Trossingen II – SV Tuningen (So., 13 Uhr/Vorrunde 2:1). Für das Lokalderby scheint die Reserve der Spielvereinigung Trossingen gute Chancen zu haben, den Vorrundensieg zu wiederholen. Dann würden sie den SV Tuningen in der Tabelle hinter sich lassen.

SG Dürbheim/Mahlstetten – SV Renquishausen (So., 15 Uhr/3:3). Die Gastgeber können sich in Mahlstetten beim Heimspiel keinen weiteren Ausrutscher leisten. Sie müssen drei Punkte einfahren, wenn beide in der kommenden Saison wieder gegeneinander antreten wollen.

SV Wurmlingen – SC 04 Tuttlingen II (3:4). Zuletzt haben die Wurmlinger stark nachgelassen. Im Lokalderby gelten zwar andere Gesetze, doch ob die Tuttlinger Reserve die Schwächephase der Gastgeber ausnutzen kann, muss bezweifelt werden. Wurmlingen hat 31 seiner 45 Punkte auf eigenem Platz geholt.

TV Wehingen – SV Kolbingen (4:0). Für die Gastgeber werden hier ganz wichtige Punkte verteilt. Nach dem Sieg in Denkingen ist man beim TVW guten Mutes und rechnet sich eine reelle Chance aus. Die Kolbinger sind in der Rückrunde noch ungeschlagen.

SV Deilingen – FSV Denkingen (4:0). Die Partie hat für beide keine große Bedeutung mehr. Die Gastgeber sind so gut wie abgestiegen und werden sich auch gegen den FSV Denkingen trotz Heimvorteils schwertun.

SV Seitingen-Oberflacht – SpVgg Aldingen (0:2). In das Kellerderby können beide mit offenem Visier gehen. Auch wenn die Seitinger drei Punkte einspielen, verbessert sich die schlechte Tabellensituation nicht.