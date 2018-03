Kellerduell SV Deilingen gegen SVSO

Mit einem verdienten 2:1-Sieg bei der Reserve der SpVgg Trossingen hat der Tabellenführer SV Bubsheim am Donnerstagabend den 21. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 eröffnet. Am Samstag stehen noch sieben Begegnungen an, bei denen zum Teil wichtige Punkte für oben und gegen die Abstiegsplätze vergeben werden. Auf jeden Fall ist der SV Bubsheim vom ersten Rang nicht zu verdrängen. Der SV Wurmlingen muss sein Heimspiel gewinnen, oder wenigstens remis spielen, wenn er seinen zweiten Rang über Ostern beibehalten will. Verfolger ist die FSV Schwenningen, die am Abend bei der Reserve des SC 04 Tuttlingen anzutreten hat.

SG Dürbheim/Mahlstetten – FC Frittlingen (Sa., 15.30 Uhr/Vorrunde 1:6). In Dürbheim muss die Spielgemeinschaft punkten, denn momentan sitzt das Team von Joachim Patzak auf dem Relegationsplatz. Die gute Leistung in Tuningen sollte motivierend wirken.

SV Wurmlingen – SV Tuningen (0:4). Die Gastgeber sind unter Druck. Sie müssen daheim gewinnen, wenn der zweite Platz nicht in Gefahr kommen soll. Der SV Tuningen hat zuletzt nicht überzeugt. Der SVW will die Vorrunden-Klatsche egalisieren.

TV Wehingen – VfL Nendingen (4:4). Auf dem Kunstrasenplatz in Gosheim werden wichtige Punkte für den Klassenerhalt vergeben. Wenn Aufsteiger TV Wehingen nicht gewinnt, wird man sich langsam mit dem Abstieg anfreunden müssen.

SV Deilingen – SV Seitingen-Oberflacht (3:2). In diesem Kellerduell zählt für beide Mannshcaften nur ein Sieg. Wenn der Gastgeber den Vorrundensieg wiederholen kann, dann darf er sich wieder Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.

SV Kolbingen – FSV Denkingen (1:4). Zuletzt haben beide Teams auswärts jeweils einen Punkt geholt. Die Denkinger Elf hat gegenüber der Vorrunde mächtig aufgeholt und reist nicht ohne Chancen an.

SV Renquishausen – SpVgg Aldingen (8:5). In Renquishausen hängen die Punkte für Gastmannschaften immer recht hoch. Dies dürfte auch die SpVgg aus Aldingen zu spüren bekommen. Der Vetere-Elf droht in Renquishausen die zweite Niederlage in Folge.

SC 04 Tuttlingen II – FSV Schwenningen (Sa., 19 Uhr/1:7). Für die Tuttlinger Reserve gilt es, die hohe Vorrundenniederlage zu egalisieren. Ob dies gelingt ist fraglich. Die FSV aus Schwenningen reist als Favorit an.