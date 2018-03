Kellerduell in Seitingen-Oberflacht: Nur ein Sieg hilft weiter

In der Fußball-Kreisliga A 2 hofft man, endlich mit einem kompletten Spieltag ins Frühjahr starten zu können. Spitzenreiter SV Wurmlingen muss heute auf dem Häldele in Nendingen seine Visitenkarte abgegeben, während Verfolger SV Bubsheim am Sonntag gegen den abstiegsgefährdeten SV Deilingen antritt. In Seitingen-Oberflacht wird das Kellerduell gegen den TV Wehingen angepfiffen.

VfL Nendingen – SV Wurmlingen (Sa., 15.30 Uhr/Vorrunde 3:4). Wenn der SVW vorne mitreden will, muss er als Sieger heimreisen. Es wird kein Spaziergang.

FSV Denkingen – SpVgg Trossingen II (So., 15 Uhr/0:3). Die Trossinger Reserve muss sich auf einen verbesserten Gastgeber einstellen. Der FSV will es besser, als bei der Hinrundenniederlage machen.

SV Tuningen – SG Dürbheim/Mahlstetten (1:0). Für die Gäste ist es in Tuningen immer schon schwer gewesen, zu gewinnen. Außerdem ist die SG auswärts noch nicht sonderlich erfolgreich gewesen.

FC Frittlingen – SV Renquishausen (4:1). Der FCF tut gut daran, wenn er sich auf einen verbesserten SVR einstellt. Der Gast vom Heuberg will Revanche für die Vorrundenpleite.

SpVgg Aldingen – SC 04 Tuttlingen II (4:1). Beide Teams lassen sich mit ihren gezeigten Leistungen nicht richtig einzuordnen. Die Spielvereinigung will den Heimvorteil nutzen.

FSV Schwenningen – SV Kolbingen (2:2). Im Schwenninger Moos dürfte es für den SVK schwer werden, das Vorrundenergebnis zu wiederholen. Die FSV ist als Favorit zu sehen.

SV Bubsheim – SV Deilingen-Delkhofen (4:2). Es spricht wenig für den Gast aus Deilingen. Auf dem Kirchberg wäre schon ein Remis für den Aufsteiger ein gutes Ergebnis.

SV Seitingen-Oberflacht – TV Wehingen (1:1). Im Kellerderby zählt nur ein Sieg. Ein erneutes Unentschieden bringt keinem etwas. Die Gastgeber haben sich zuletzt verbessert gezeigt und wollen einen weiteren Heimerfolg erzielen.