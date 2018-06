Kellerduell in Schwenningen

Zum Ende der Fußballsaison stehen in der Kreisliga B 2 am 30. Spieltag noch zwei Teams im Mittelpunkt: Im Spiel FSV Schwenningen II gegen die SG Irndorf/Bärenthal geht es darum: wer muss in die Relegation um den Klassenerhalt. Während Gastgeber FSV Schwenningen zum rettenden Platz einen Heimsieg braucht, genügt der SG bereits ein Remis für den sicheren elften Tabellenplatz, auf dem die SG Irndorf/Bärenthal bereits sitzt.

FSV Schwenningen II – SG Irndorf/Bärenthal (So., 13 Uhr/Vorrunde 1:1). Ob die SG das Vorrunden-Unentschieden im Schwenninger Moos wiederholen kann, ist fraglich. Ein FSV-Heimsieg würde nicht überraschen. Die Gäste müssten dann in die Relegation gegen den Sieger der Partie FSV Denkingen II gegen FK Spaichingen.

SG Gosheim-Wehingen II – FC RW Reichenbach (So., 15 Uhr/1:3). Das Lokalderby in Wehingen scheint eine offene Sache zu sein. Für die SG spricht der Heimvorteil.

SG Durchhausen/Gunningen – SV Böttingen (0:5). Der SG Durchhausen/Gunningen ist eine Revanche für die Vorrundenschlappe zuzutrauen.

SV Egesheim – Türkgücü Tuttlingen (5:0). Alles andere als ein klarer Heimsieg für den Vizemeister wäre eine Überraschung.

FC Weigheim – SC Wellendingen II (2:2). Im letzten Heimspiel sollte es der FC Weigheim besser machen, als zuletzt auswärts. Die Gäste müssen zurück in die Kreisliga C.

VfR Wilflingen – SG Fridingen/Mühlheim (1:4). Beide Mannschaften können unbeschwert aufspielen. Der VfR ist gerettet und die SG ist Meister! Eine Punkteteilung zum Schluss würde nicht überraschen. (ly)