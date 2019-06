Kellerduell in Buchheim

Von den südbadischen Fußballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen sind am Wochenende nur vier im Einsatz. Der Hattinger SV bestreitet beim FC Anadolu Radolfzell sein letztes Auswärtsspiel in der Bezirksliga Bodensee. Des Weiteren spielen die Teams aus der Kreisliga A 2 Bodensee um teils noch wichtige Punkte.

Bezirksliga Bodensee

FC Anadolu Radolfzell – Hattinger SV (Samstag, 16 Uhr). Der Hattinger SV muss nach einer schwachen, aber auch schwierigen Saison als Vorletzter den Gang in die Kreisliga A antreten. Die Offensivschwäche (nur 28 Tore) war ein Grund für das schlechte Abschneiden. In Radolfzell trifft man auf den Tabellenfünften, der seine Heimstärke noch ein weiteres Mal unter Beweis stellen möchte.

Kreisliga A 2 Bodensee

SG Stahringen/Espasingen – FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen (Samstag, 16 Uhr). Eine der Mannschaften könnte theoretisch noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Wenn es einen Sieger gibt, hat dieser den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag gesichert. Auch bei einem Unentschieden wäre die SG bereits gerettet.

SV Orsingen-Nenzingen – SG Liptingen/Emmingen. Der Gastgeber wird den Relegationsplatz nicht an den beiden letzten Spieltagen aus der Hand geben wollen. Dementsprechend wird man gegen die SG L/E antreten. Der SV könnte auch noch auf Platz vier zurückfallen. Es scheint in der aktuellen Form unrealistisch, dass die Gäste in diesem Spiel punkten.

SC Buchheim/Altheim/Thalheim – SG Winterspüren/Zoznegg. Bei einem SG-Sieg steigt der Sport-Club schon frühzeitig ab, denn die Gäste liegen mit 20 Punkten auf dem Relegationsplatz zwölf. Der SC B.A.T. ist mit 19 Zählern auf Rang 13. Im Hinspiel trennte man sich mit 1:1. Der Gastgeber wird auf Sieg spielen müssen. Mit Schützenhilfe ist für eines der Teams auch noch der direkte Klassenerhalt möglich.