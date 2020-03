Keine Hauptversammlungen, kein Rehasport: Absagen häufen sich

Die Absagen häufen sich weiter. Kaum noch eine Veranstaltung findet in Tuttlingen statt - hier die aktuelle Übersicht.

Rheuma-Liga

Die Rheuma-Liga sagt ab Montag, 16. März, alle Trainingseinheiten, sowohl in der Trocken- als auch in der Wassergymnastik in den kreisweiten Einrichtungen bis auf weiteres ab.

Dienstagswanderer

Die Wanderung der Diwas am Dienstag, 17. März, findet nicht statt. Auch die weiteren Aktivitäten im März sind abgesagt.

Elterncafé

Das Offene Elterncafé des Kinderschutzbundes, das in der Regel dienstags und mittwochs stattfindet, bleibt bis zum 19. April 2020 geschlossen. Weitere Informationen unter www.dksb-tut.de.

SC 04 Herzsportgruppe

Die Übungsstunden ab Mittwoch, 18. März, fallen aufgrund des Coronavirus aus. Wann der nächste Übungsabend stattfindet, wird an dieser Stelle bekanntgegeben.

LBU-Vollversammlung

Die für Mittwoch, 18. März, um 19.30 Uhr in Stiefels Buchhandlung geplante Vollversammlung ist wegen der aktuellen Lage abgesagt worden.

Heimatforum

Die für Donnerstag, 19. März, geplante Jahresmitgliederversammlung und der anschließende Vortrag werden gemäß Vorstandsbeschluss als ‚derzeit verzichtbar‘ eingestuft und somit abgesagt. Zu einem Ersatztermin wird rechtzeitig und fristgerecht eingeladen werden.

Chor des KMV

Alle Chorproben fallen bis nach den Osterferien aus. Die Hauptversammlung am 20. März wird für später verschoben.

TV Möhringen

Nachdem am Freitag immer mehr Meldungen kamen und immer mehr Empfehlungen, Versammlungen etc. zu meiden, hat der Turnrat des TV Möhringen beschlossen, die Hauptversammlung am Freitag, 20. März, abzusagen und auf einen späteren Termin zu verschieben. Auch alle Sportangebote sind bis nach den Osterferien eingestellt.

Jahrgang 1941

Aus aktuellem Anlass ist die für Samstag, 21. März, geplante Wanderung abgesagt.

Automobilclub

Der Automobilclub Tuttlingen hat seine für Samstag, 21. März, geplante Clubmeisterschaft abgesagt.

Kneippverein

Die Hauptversammlung des Kneippvereins Tuttlingen, die für den 27. März im Haus der Senioren geplant war, fällt aufgrund des Coronavirus aus. Ein Ersatztermin wird, sobald sich die Lage beruhigt hat, rechtzeitig bekannt gegeben.

Polizeipensionäre

Die Polizeipensionäre aus dem Bereich der Dienststellen der Polizeidirektion Tuttlingen sagen das geplante Monatstreffen im Waldeck auf dem Risiberg ab.

TG-Bewegungstreff

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird der Bewegungstreff der TG Tuttlingen im Donaupark voraussichtlich bis 22. April ausgesetzt.

Akkordeonfreunde

Das Konzert am 4. April wurde aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf den 17. Oktober verschoben. Die bereits gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin oder können zurückgegeben werden.

Frauenselbsthilfe nach Krebs

In Anbetracht des Corona-Virus finden bis auf weiteres keine Veranstaltungen der Frauenselbsthilfe nach Krebs statt.

DLRG

Die Tuttlinger DLRG stellt bis auf Weiteres ihre Aktivitäten ein. Davon betroffen sind sämtliche Schwimmkurse, das Schwimmtraining und auch alle anderen Aktivitäten der DLRG. Die Einsatzbereitschaft der Wasserrettung ist auch in dieser Zeit gewährleistet. Über die Wiederaufnahme informiert der Verein zeitnah.

TSF-Lauftreff

Die Lauftreffabteilung der Tuttlinger Sportfreunde (TSF) hat bis auf Weiteres den offiziellen Trainingsbetrieb aufgrund der Corona-Krise eingestellt. Das bedeutet, dass die Laufeinheiten dienstags um 19 Uhr, freitags um 17.30 Uhr und sonntags um 9.30 Uhr auf unbestimmte Zeit ausfallen. Die zertifizierten Laufbetreuer der Sportfreunde empfehlen für die Stärkung des Immunsystems dennoch, läuferisch aktiv zu bleiben. Wer nicht alleine laufen möchte, könne sich in überschaubaren Kleingruppen mit genügend Abstand zueinander und unter Beachtung der Hygienevorschriften privat zum Laufen treffen. Voraussetzung dafür ist, dass diese privaten Treffen die Behörden weiterhin zulassen.

Albverein Eßlingen

Die Generalversammlung des Albvereins und die Strickausstellung in der Pfarrscheuer werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.