Keine Handbremse: Transporter macht sich selbstständig

Nachdem sich am Donnerstag gegen 17.50 Uhr ein Transporter in der Straße „Am Eichbühl“ in Tuttlingen selbstständig gemacht hatte, musste die Feuerwehr ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 42-jährige Fahrer den Wagen an einem abschüssigen Hof abgestellt. Dabei sicherte er ihn zwar mit Kunststoffunterlegkeilen, vergaß jedoch, die Handbremse zu ziehen.

Der Wagen rollte daraufhin die Hofeinfahrt herunter, dann über eine kleine Böschung und eine Begrenzungsmauer auf die Fahrbahn. Hierdurch riss die Ölwanne des Transporters auf, wodurch sich Motorenöl auf die Fahrbahn ergoss. Die Feuerwehr Tuttlingen rückte aus, um das Öl abzubinden. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 8000 Euro.