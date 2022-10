Kein Traktor, keine Scheune und zu wenig Futter: 87-Jähriger bangt nach Brand um seine Existenz

Vier Wochen ist es her, dass seine Scheune am Rande der Tuttlinger Nordstadt in Flammen aufging. Wie es weitergehen soll, weiß Besitzer Heinz Koch noch nicht. Er muss seine Tiere versorgen – doch genügend Heu für den Winter, einen Traktor und verschiedene Geräte gibt es nicht mehr.

Es war am Abend des 25. Septembers als Anwohner gegen 21.30 Uhr den hellen Feuerschein auf dem Gelände neben der Rußbergstraße am Waldrand entdeckten. Auf dem umzäunten Areal, das den Brüdern Heinz und Gerd gemeinsam gehört, stand die große Scheune in Flammen.

Als die Feuerwehr wenig später anrückte, brannte es bereits lichterloh. Das Feuer fraß sich durch das Heu und Stroh, das Koch für den bevorstehenden Winter eingelagert hatte. Mit einer Wasserleitung aus dem nahen Neubaugebiet gelang es den Einsatzkräften, die Flammen im Zaum zu halten und zu verhindern, dass ein weiteres angrenzendes Gebäude verschont blieb.

Glücklicherweise leer standen an diesem Abend die Stallbereiche des Areals: Meistens bis Ende Oktober verbringen Kochs Tiere ihre Zeit im Freien – zur Zeit tummeln sich die 26 Mutterkühe und ihre Kälber auf einer Weide am Gollbach. „Sonst wäre es noch viel schlimmer ausgegangen“, ist sich der Besitzer sicher.

Erst nach drei Tagen fuhr er zum Brandort

Heinz Koch selbst fuhr erst drei Tage nach dem Brand zum ersten Mal zum Brandort. „Ich habe es nicht übers Herz gebracht, mir das anzusehen. Es hat mich sehr mitgenommen“, sagt er. Bevor die Polizei Kontakt zu ihm aufnahm, habe ihn schon sein Bruder telefonisch informiert, was passiert war.

Als kurze Zeit zuvor ein Silo in Mühlheim gebrannt habe, habe er noch gedacht: „Hoffentlich kommen die oder der nicht zu mir“, erzählt er. „Ich habe gehofft, dass die Rußbergstraße einen Schutz bietet – schließlich ist sie ja viel befahren und Autos oder Personen an oder auf meinem Grundstück hätten ja auffallen können.“

Doch dem war nicht so: Der oder die Täter entkamen unerkannt. Außer verkohltem Heu, verbogenen Metallteilen und Reste von verkohlten Holzbalken ist von der großen Scheune und seinem Inneren nicht viel übriggeblieben. Wie es weitergehen soll, weiß Koch noch nicht.

Bereits Mitte der 70er-Jahre und im Jahr 1999 war sein landwirtschaftliches Anwesen an der Rußbergstraße zum Opfer eines Brandstifters geworden. „Wir haben das schon zwei Mal wieder aufgebaut“, erzählt er. Nun ist er in einem Alter, in dem man gerne auf so etwas verzichtet hätte, wie er betont.

Wären da nicht seine Tiere, an denen sein Herz hängt, hätte er die kleine Landwirtschaft vermutlich schon lange aufgegeben. „In den 60er-Jahren hat meine Familie damit angefangen“, erzählt er. Anfangs gab es Ponys, später kamen Kühe hinzu. Nach dem Tod der Eltern führte er die Landwirtschaft fort – obwohl er mit einem seiner beiden Brüder mittlerweile auch den elterlichen Betrieb, die Firma Stuhl Koch, übernommen hatte.

Alle Fahrzeuge sind verbrannt

Aktuell wartet Heinz Koch nun darauf, was ihm die Versicherung erstatten wird. Das Problem: Alle Fahrzeuge, die er für die Versorgung seiner Tiere und die Pflege der Weiden brauchte, sind verbrannt.

In den Fendt-Traktor, mit dem er und seine Helfer fast alle Tätigkeiten erledigten, habe er in diesem Jahr noch 20.000 Euro für Reparaturen gesteckt. Auch die Heupresse und ein Mercedes-Geländewagen gibt es nicht mehr. „Momentan kann ich meinen Tieren nicht einmal das Wasserfass auffüllen“, sagt er.

Zum Glück gäbe es unter den Bauern eine große Solidarität. „Mehrere haben mir ihre Hilfe angeboten“, erzählt Koch. So auch ein Landwirt aus Dürbheim, der ihn im Winter mit Heu beliefern will. „Das Heu, das ich noch habe, reicht mir nicht durch den ganzen Winter“, sagt Koch. Nicht nur, dass einiges verbrannt ist – bei etlichen eingeschweißten Ballen ist die Folie durch die große Hitze so geschmolzen, dass nicht mehr alles verfüttert werden kann.

Auch im Winter wird es eng: Zwar wurde der Hauptstall von den Flammen verschont, doch für 26 Tiere ist dieser eigentlich zu klein. So gab es unter dem Dach der abgebrannten Scheune noch ein zusätzliches Abteil, in dem in den Wintermonaten weitere Tiere untergestellt waren.

„Der, der das angestellt hat, weiß gar nicht, was er da angerichtet hat“, meint der Landwirt kopfschüttelnd. Aus Gesprächen mit anderen Landwirten und Scheunen-Besitzern weiß er: „Viele haben Angst, dass auch bei ihnen etwas angezündet wird. Ich hoffe, dass die Polizei dem Brandstifter bald auf die Schliche kommt.“

Viele Termine mit den Versicherungen

Momentan hat Koch viele Termine mit Gutachtern und Vertretern der Versicherungen. „Ich warte ab, was dabei herauskommt“, meint er. Ob er das abgebrannte Gebäude noch einmal aufbauen lässt, kann er noch nicht sagen. Um weitermachen zu können, bräuchte er zumindest einen neuen Traktor.

„Ich habe schon angefangen, mich nach gebrauchten Fahrzeugen umzusehen“, erzählt er. Zudem hofft er, dass die Versicherung bald den Abtransport der Brandreste organisiert. „Die Sauerei kann man ja nicht liegenlassen.“ Vor allem das verkohlte Heu, das die Feuerwehr auf der Wiese unterhalb ausgebreitet hat, müsse dringend weg. „Die Anwohner beschweren sich schon, weil es stark riecht.“