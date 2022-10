Kein Rot, kein Elfmeter: Beim Sieg in Bösingen/Beffendorf hat SVB auch das nötige Glück

Der SV Bubsheim hat sich in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald gegen die SG Bösingen II/Beffendorf die nächsten drei Punkte gesichert. Daniel Geisel (17.) und Doppelpacker Gabriel Gasic (21., 56.) schossen die Heuberger beim 3:0-Auswärtssieg zurück an die Tabellenspitze.

„Unter dem Strich fällt der Sieg ein bisschen zu hoch aus, weil das Spiel hätte eine ganz andere Wendung nehmen können, wenn Matthias Moser nach einem Foulspiel als vermeintlich letzter Mann Rot bekommt“, kommentiert SVB-Spielertrainer Paul Ratke die Szene in der dritten Minute, in der Moser Gelb sah.

Bubsheim startete nicht gut und musste noch zwei Möglichkeiten der SG überstehen – dann lief es. Geisel traf im Anschluss an eine Ecke, Gasic per Kopf auf Vorarbeit von Dimitri Stroh. Nach dem Seitenwechsel köpfte Gasic eine weitere Stroh-Flanke zur Entscheidung ein.

Zwei Minuten vorher war Bösingen II/Beffendorf ein möglicher Strafstoß verwehrt geblieben. SG-Coach Manuel Bantle sprach die strittigen Szenen nach der Partie zwar auch an, sah aber einen verdienten Gästesieg. Nach dem dritten Tor hatte seine Elf den Anschluss verpasst. Der SVB spielte Konter unsauber aus.

SG Bösingen II/Beffendorf: Mirko Harter – Benedikt Mei, Tobias Mei, Benedikt Jochem (90.+2 Felix Hezel), David Kopf, Christoph Awecker, Noah Kimmich, Felix Flaig, Luca Lemperle (34. Ralf Müller), Dominik Maier (72. Patrick Vogel), Jonathan Lehmann. SV Bubsheim: Kevin Grepo – Paul Ratke, Matthias Moser, Jan Rubner, Leon Moser (46. Alexander Bytsch), Mark Grimm, Andreas Messmer, Dimitri Stroh (61. Marvin Moser), Daniel Alexandru Nedelcia (46. Tobias Moser), Daniel Geisel (68. Emre Karadag), Gabriel Gasic. Tore: 0:1 (17.) Daniel Geisel, 0:2 (21.) und 0:3 (56.) beide Gabriel Gasic. – Gelbe Karten: 2/2. – Schiedsrichter: Konrad Buck (SRG Böblingen). – Zuschauer: 100.

Die weiteren Spiele

SV Kolbingen – SG Zimmern II/Horgen 2:2 (1:0). – Tore: 1:0 (24.) Lukas Hipp, 1:1 (46.) Jan Sigel, 2:1 (56.) Yannick Frühwirt, 2:2 (90.+1) Tade Sias Campos. – Schiedsrichter: Marvin Reimann. – Zuschauer: 100. In einem Kellerduell, in dem beide Teams gute Leistungen boten, profitierte SG-Akteur Tade Sias Campos spät von einem Torwartfehler (2:2, 90.+1). Im ersten Durchgang war der SVK durch Lukas Hipp in Führung gegangen, Jan Sigel glich unmittelbar nach dem Seitenwechsel aus (46.). Nach Yannick Frühwirts 2:1 (56.) hätte Hipp für Kolbingen erhöhen können, traf allerdings die Latte. Als Kolbingen dann das 3:1 erzielte, verweigerte der Unparteiische dem Treffer wegen einer Abseitsposition die Anerkennung.

SV Winzeln – FSV Denkingen 4:0 (2:0). – Tore: 1:0 (20.) Niklas Sohmer, 2:0 (37.) Max Finkbeiner, 3:0 (63.) Niklas Sohmer, 4:0 (78.) Adrian Heim. – Schiedsrichter: Halil Ibrahim Dagistanli. – Zuschauer: 100. Der SVW erspielte sich gegen das Schlusslicht einen auch in der Höhe verdienten Heimsieg. Nach Niklas Sohmers Tor (20.) verpasste der FSV mit seiner einzigen Chance in der Partie den Ausgleich, als der Ball an den Pfosten sprang. Max Finkbeiner erhöhte nach einem Abwehrfehler auf 2:0 (37.). Winzeln hätte für eine klarere Pausenführung sorgen können. Sohmer traf im zweiten Durchgang nach einer Ecke zum 3:0 (63.). Adrian Heim schloss einen Konter erfolgreich ab (78.).

FSV Schwenningen – VfL Mühlheim 3:1 (0:1). – Tore: 0:1 (4.) Max Anders, 1:1 (66.) Burak Bayrak, 2:1 (77.) Almami Camara, 3:1 (90.+4/Eigentor) Dominik Andreas Sauter. – Schiedsrichter: Klaus Gall. – Zuschauer: 50. „Wir waren die letzten Male immer knapp dran und heute haben wir uns belohnt“, zeigte sich FSV-Coach Almir Smakovic nach dem ersten Sieg seit Mitte August sehr erleichtert. Dabei war seine Elf nach einem Torwartfehler früh durch Max Anders in Rückstand geraten (4.). Die Joker Burak Bayrak (66.) und Almami Camara (77.) drehten die Partie. Defensiv ließ die FSV gegen den personell geschwächten Ex-Landesligisten aus Mühlheim kaum etwas zu und zeigte eine gute Leistung. Im Anschluss an einen eigenen Freistoß erzielte Mühlheim durch einen missglückten Rückpass noch ein Eigentor (90.+4).

FV Kickers Lauterbach – SC 04 Tuttlingen 2:3 (2:2). – Tore: 0:1 (7.) Jan Babic, 1:1 (35./Foulelfmeter) Maik Hessel, 2:1 (45.) Niklas Käfer, 2:2 (45.) Gabriel Misic, 2:3 (49.) Jan Babic. – Schiedsrichter: Jürgen Schätzle. – Zuschauer: 80. Die Gäste haben sich am Freitag auf dem Kunstrasen mit ihrer jungen Mannschaft knapp, aber verdient durchgesetzt. „Die Vorhersage war zutreffend: Es war sehr unangenehm, zu spielen“, erinnerte SC-Coach Andreas Keller an seine Worte im Vorfeld. Tuttlingen bot im ersten Durchgang eine starke Leistung und führte früh dank Jan Babic (7.). Nach zwei SC-Fehlern stand es aber plötzlich 2:1 für die Kickers (45.). Gabriel Misic glich kurz darauf zum Pausenstand aus. Der Sportclub verzeichnete insgesamt einige Chancen. Nach der Pause traf Babic spielentscheidend (49.). SC-Keeper Andrei-Alexandru Burdun verhinderte das 3:3 (75.). „Ansonsten hatten wir es super im Griff. In Lauterbach musst du erstmal gewinnen“, zeigte sich Keller zufrieden. „Tuttlingen war spielbestimmend. Mit ein bisschen Glück erreichen wir vielleicht ein Unentschieden. Aber von der Spielanlage her war Tuttlingen viel reifer als wir“, sagte FV-Spielertrainer Christoph Müller.