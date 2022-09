Kein Notstand, aber großes Ärgernis: Apotheken kämpfen mit Medikamentenmangel

Wer im Moment ein krankes Kind mit Fieberbeschwerden zu versorgen hat, geht vermutlich mit einem unwohlen Gefühl in die örtliche Apotheke, denn Fiebersäfte sind nach wie vor oft ausverkauft. Doch nicht nur Fiebersäfte, sondern viele Medikamente allgemein sind teilweise Mangelware. Gründe dafür gibt es viele. Doch wie viel Verständnis ist bei den Kunden noch übrig? Und ist ein Ende der Knappheit absehbar?

Nur noch Ratiopharm produziert Paracetamolsaft

Am Beispiel des Schmerzmittels Paracetamol wird ersichtlich, wieso es immer wieder zum Medikamentenmangel kommt. Seit einigen Monaten produziert von den Generikafirmen – das sind Firmen, die mit dem selben Wirkstoff produzieren, der ehemals patentgeschützt war – nur noch Ratiopharm Paracetamolsäfte.

Andere haben die Produktion komplett eingestellt. Der Branchenverband Pro Generika nennt dafür drei Gründe: Erstens gibt es zu wenig Wirkstoff, denn von ehemals zwölf Wirkstoff-Produzenten ist nur noch einer übrig.

Zweitens steigt der Festbetrag der Krankenkassen nicht, sodass der Hersteller pro Flasche lediglich 1,36 Euro erhält – nicht lukrativ für die meisten Generikafirmen.

Und drittens schießen die Produktionskosten für den Wirkstoff durch die Decke. Innerhalb eines Jahres ist der Wirkstoff um 70 Prozent teurer geworden.

Die Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten gibt es seit zehn Jahren. Andrea Föllmer, Apothekerin

Unter diesem Mangel leiden die Kunden, aber auch die Überbringer der schlechten Nachricht in den Apotheken. Andrea Föllmer etwa, Inhaberin der Hubertus-Apotheke in Tuttlingen, berichtet, dass die Lage schwierig sei und sich wochenweise ändere. „Die Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten gibt es seit zehn Jahren“, berichtet die Apothekerin.

Nur dadurch, dass die Fiebersäfte Ibuprofen und Paracetamol häufig verwendet werden und die Medien über den aktuellen Engpass berichten würden, falle dies momentan besonders stark auf. Es fehle aber auch an Hormonpflastern, Blutdrucktabletten und eine Vielzahl an Antibiotika.

Ratiopharm hat die Winterbevorratung eingestellt

Dennoch sei es so, dass die Apotheken durch die Pandemie weniger Medikamente erhalten würden. „Wir bekommen ab und zu Ibuprofensaft, jedoch maximal zehn Flaschen“, schildert Föllmer. Zudem habe Ratiopharm die Winterbevorratung eingestellt.

Beide Fiebermittel gebe es aber nach wie vor in Tablettenform. Auch das Durchfallmittel Elotrans sei teilweise wieder lieferbar. Die Nachfrage, auch hervorgerufen durch die Bekanntmachung im Internet als vermeintliches Katermittel, überstieg das Angebot bei weitem.

Das ist wie ein Werkzeugkasten, in dem der Schraubenzieher fehlt. Martin Berner, Apotheker über den Fiebersaftmangel

Auch Martin Berner von der Marktplatz Apotheke in Spaichingen ärgert sich über den Mangel an den oft nachgefragten Fiebersäften. „Das ist wie ein Werkzeugkasten, in dem der Schraubenzieher fehlt“, erklärt der Apotheker.

Diese Säfte zu bestellen, sei anstrengend und frustrierend. „Bestellungen werden oft kommentarlos storniert“, berichtet er. Es habe schon etwas mit Glück zu tun, gefragte Medikamente bestellen zu können und dann auch zu erhalten. Für Berner ist der Mangel im Moment „ein großes Ärgernis, aber noch kein Notstand.“ Momentan hat Berners Apotheke wieder Fiebersäfte, doch er weiß auch: „Das reicht nicht ewig.“

Abgabe von Fiebersäften nur an Kinder

Wenn dann aber doch kein Fiebersaft vorrätig ist, sorgt das oft für Verärgerung. Tilmann Schöll, Inhaber der Bahnhof- und Marktapotheke in Trossingen klagt: „Die Kunden sind sehr frustriert.“ Der Mangel bringt Einschränkungen mit sich. Schöll habe beispielsweise einem Kunden mit Schluckbeschwerden Fiebersaft verwehren müssen, da dieser für Kinder reserviert sei.

„Man muss Präferenzen setzen“, erklärt der Apotheker. Zusammen mit seinem Team sei er in Gesprächen mit Kinderärzten, die die Hauptverordner von Fiebersäften sind. Absehbar sei, dass seine Apotheke zukünftig Fiebersäfte selbst herstellen wird. „Das steht schon auf der Agenda“, bestätigt Schöll.

Zudem berichtet er, dass in seiner Apotheke im Moment 150 Arzneimittel auf der sogenannten Defekteliste stehen würden. Auf dieser Liste sind die Mittel vermerkt, die zum Zeitpunkt der Bestellung beim Großhandel nicht verfügbar waren. Darunter befänden sich auch zahlreiche Arzneimittel, die normalerweise ständig auf Lager sind.

Apotheken erhalten kleinere Mengen Fiebersaft

In der kleineren Marien-Apotheke in Böttingen befinden sich immerhin 75 Positionen auf der Liste – darunter natürlich die Fiebersäfte und auch Elotrans, aber eben nicht nur: „Das betrifft alles ein bisschen“, erklärt Matthias Halski.

Ist ein Medikament nicht verfügbar, wird zuerst ein anderer Hersteller ausgewählt. Erst wenn dieser auch nicht liefern kann, wird in Rücksprache mit den verschreibenden Ärzten eine andere Stärke ausgegeben. Das sorge jedoch oft für Irritation, vor allem bei älteren Kunden, die oft jahrelang das selbe Medikament mit derselben Verpackung erhalten haben.

Halski musste zwischenzeitlich auch Kunden wegschicken, da er keine Fiebersäfte erhalten hatte. Mittlerweile seien aber immer wieder kleinere Mengen da. Dennoch würden er und sein Team vor dem Verkauf fragen, ob die Leute bevorraten. Hamsterkäufe seien jedoch nicht nur bei den Kunden verbreitet, sondern auch bei einigen Kollegen. Diese bittet er, sachgemäß zu bevorraten.

Medikamentenmangel bleibt Problem

Obwohl die Apotheken in letzter Zeit immer mal wieder Fiebersäfte erhalten würden, gibt es für die Apothekerinnen und Apotheker dennoch wenig Grund für Optimismus. Der generelle Medikamentenmangel bleibt ein strukturelles Problem, das politisch gelöst werden muss, darin sind sich die Befragten einig.