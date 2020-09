Kein glücklicher Sonntag für heimische Landesligisten

In der Fußball-Landesliga, Staffel 3, hätte der Spieltag für die drei Vertreter aus dem Landkreis Tuttlingen durchaus glücklicher ausfallen können: Der SC 04 Tuttlingen unterlag mit 0:3 gegen den SC Gärtringen und auch die SpVgg Trossingen musste sich mit 0:1 gegen Tabellenführer SV 03 Tübingen geschlagen geben. Lediglich dem VfL Mühlheim gelang mit 2:2 beim Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten SSC Tübingen zumindest ein Unentschieden.

SpVgg Trossingen – SV 03 Tübingen 0:1 (0:1). In einem von beiden Seiten gut geführten Spiel holte sich der Tabellenführer SV 03 Tübingen einen glücklichen Sieg. Die Tübinger fabrizierten nach einer halben Stunde mit einem Gewaltschuss aus gut 60 Metern, haarscharf unter die Querlatte, das einzige Tor des Tages. Dem Torschützen, der linke Außenverteidiger, hatte das Glück, das seiner Elf drei Punkte einbrachte. Ein einziger Torschuss in der ersten Halbzeit von den Gästen entschied das Spiel zu ihren Gunsten.

Die Spielvereinigung Trossingen versteckte sich während der gesamten 90 Minuten nie und erspielte sich eine ganze Menge guter Möglichkeiten, die Partie auszugleichen oder gar ganz zu drehen.

Vor allem im zweiten Durchgang spielten die Hausherren mehrere gute Torchancen heraus. Es gelang ihnen jedoch nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Dies lag auch am Tübinger Keeper, der für die Trossinger Angreifer ein nicht zu überwindendes Hindernis war. Überhaupt war der SV Tübingen in der zweiten Halbzeit sehr auf die Sicherung des knappen Vorsprungs aus. Dazu kam, dass die Trossinger Torjäger – allen voran Eid, Stroh und Bogdanov – mehrfach gute Einschussmöglichkeiten ganz einfach liegen gelassen hatten.

Nach dem Schlusspfiff war Trossingens Trainer Andreas Probst schwer enttäuscht. Nicht von seiner Mannschaft, der der Trainer eine „tolle Leistung gegen den Tabellenführer“ bestätigte. „Aber wir hätten hier halt drei Punkte einfahren müssen. Das war echt bitter, nach einer so guten Leistung am Ende mit leeren Händen dazustehen“, sagte er. - SpVgg Trossingen: Maximilian Pfau, Waldemar Gibelhaus, Christian Balde, Mohammed Eid (60. Alexander Hermann), Emanuel Alexi (83. Philippe Gnassounou), Dimitri Stroh, Kevin Frick, Maurice Merz (14. Eugen Walter), Valerij Bogdanov, Anatol Walter, Vanja Valemirov. - Tor: 0:1 (31. Minute) Oliver Braun. - Gelbe Karten: 4/2. - Schiedsrichter: Denis Bisaki (Schönaich/Böblingen). - Zuschauer: 300.

SSC Tübingen – VfL Mühlheim 2:2 (1:1). Nach den 90 Minuten beim Landesliga-Auswärtsspiel in Tübingen trauerte der VfL Mühlheim beim 2:2-Unentschieden zwei „verschenkten“ Zählern nach. „Da war definitiv mehr drin“, bilanzierte Danijel Sajkovic, der den verletzten Spielertrainer Maik Schutzbach an der Seitenlinie vertrat, nach dem Schlusspfiff in Tübingen. Schon nach den ersten 45 Minuten hätten der VfL führen müssen. Acht Minuten nach der frühen Führung erzielte Kapitän Gleich das vermeintliche 1:1. Der Schiedsrichter gab den Treffer wegen angeblichem Abseits nicht – eine mehr als fragwürdige Entscheidung. Eine große Möglichkeit zum Ausgleich hatte Torjäger Maxi Bell nach einer Viertelstunde, als er alleine vor dem Gastgeber-Torhüter Hornberger auftauchte, aber den Ball um Zentimeter am Tor vorbei spitzelte. Das 1:1, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war hochverdient.

Der VfL ging mit einer großen Portion Selbstvertrauen in die zweiten 45 Minuten. Die beste Möglichkeit zur Führung schoss Bell nach 55 Minuten an den Pfosten. Eine Minute später schnappte sich der Mühlheimer Torjäger den abgewehrten Schuss von Komforth, ließ den Tübinger Keeper aussteigen und schob zum 1:2 ein. In der Folge hatten beide Teams gute Möglichkeiten, das Ergebnis zu ändern.

Eine umstrittene Entscheidung war nach 70 Minuten Spielzeit die Ampelkarte für den Mühlheimer Schmid. Die numerische Unterzahl nutzten die Gastgeber schon vier Minuten später zum 2:2-Ausgleich. In der Folge blieb der VfL am Drücker. Maxi Bell und Max Drössel hatten sogar in der Schlussphase noch die Gelegenheit, den Siegtreffer zu erzielen. Dazu hatten die Gastgeber zwei Minuten vor dem Ende großes Glück, dass ein scharfer Ball von Bell knapp über die Querlatte zischte.

Nach dem Schlusspfiff lobte Coach Danijel Sajkovic seine Mannschaft, obwohl man auf Mühlheimer Seite mit dem Endergebnis nicht zufrieden war. „Vor allem in den letzten 20 Minuten, als die Mannschaft nur zu Zehnt war, hat die Mannschaft stark gespielt. Wir hatten ein deutliches Chancenplus, das sich am Ende aber nicht auszahlte. Die Ampelkarte hat den Gastgebern voll in die Karten gespielt.“ - VfL Mühlheim: Robin Staiger, Sören Lurz, Jan Kupferschmid, Max Drössel, Sebastian Gleich, Andreas Komforth, Jonas Kirchner, Marc Bippus (77. Andreas Leibinger), Jannik Mauch (64. David Schmid), Leon Waizenegger, Maximilian Bell (88. Robin Schad). - Tore: 1:0 (8. Minute) Moritz Grupp, 1:1 (45.+1), 1:2 (56) beide Maximilian Bell, 2:2 (73.) Moritz Grupp. - Besondere Vorkommnisse: gelbrot gegen Mühlheim (69./Schmid); gelbe Karten: 1/4. - Schiedsrichter: Johannes Deiß (Grimmelfingen/Ulm Neu-Ulm). - Zuschauer: 200.

FC Gärtringen – SC 04 Tuttlingen 3:0 (1:0). Der SC 04 Tuttlingen musste sich auch in dieser Saison mit 0:3 in Gärtringen geschlagen geben und ging im September erstmals leer aus. Bereits nach 16 Spielminuten gerieten die Gäste aus Tuttlingen durch den Treffer von Julian Borgia ins Hintertreffen, als sich der FCG zuvor über die rechte Seite durchsetzen konnte. Die weiteren Treffer fielen erst in der Schlussphase. „In der ersten Halbzeit haben wir zu wenig Fußball gespielt“, bemängelt Andreas Keller, Trainer des SC 04 Tuttlingen. Im zweiten Durchgang sei sein Team besser aufgetreten und spielte auf das 1:1 – der Ausgleichstreffer sollte aber nicht gelingen. Keller und FC-Trainer Hanjo Kemmler brachten mit jeweils vier Einwechslungen in der letzten halben Stunde frischen Wind in die Partie, der sich bei den Gastgebern auszahlte.

Einen Fehlpass im SC-Spiel bestrafte Semih Emirzeoglu nach 79 Minuten mit dem vorentscheidenden 2:0, ehe Besim Ramadani per Elfmeter auf 3:0 stellte. Für Tuttlingens Trainer fiel am Ende „das Ergebnis ein Tor zu hoch“ aus, wie er sagtee. Den Blick muss der SC 04 aber schnell nach vorne richten: Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) steht die nächste Begegnung unter der Woche an, wenn auswärts beim SV Seedorf die vor knapp drei Wochen verletzungsbedingt abgebrochene Partie nachgeholt wird.

SC 04 Tuttlingen: Andrei-Alexandru Burdun, Franklin Diomed Ymele, Amat Dibba, Florin Tirca (81. Ali Akkaya), Nico Wieneke, Patrick Renner, Marcel John (78. Dia Al Deen Al Koleb), Tim Kammerer (73. Sheikhmadou Jobe), Robin Petrowski (61. Aaron Barquero Schwarz), Laurent Sterling, Razvan Radu. - Tore: 1:0 (16.) Julian Borgia, 2:0 (79.) Semih Emirzeoglu, 3:0 (85.) Besim Ramadani. – Gelbe Karten: 1/1. – Schiedsrichter: Tobias Brand.