Seit Tagen kein Fernsehen, kein Telefon und auch kein Internet: Anwohner sind genervt

Seit Samstagabend geht nichts mehr: Kein Fernsehen, kein Telefon und auch kein Internet. Die Anwohner und Vodafone-Kunden im Ettlensegart und im Wendelsgrundweg im Süden Tuttlingens sind genervt. Auch im angrenzenden Wolfsbühl sind mehrere Haushalte betroffen. Der Anbieter vertröstet sie und versichert ihnen, die Störung schnellstmöglich zu beheben. Doch dabei treten einige ungeahnte Probleme auf.

Anwohner sind auf Internet angewiesen

„Katastrophe.“ So beschreibt der Elektrotechniker Edgar Biehler, der im Ettlensegart wohnt, die gegenwärtige Situation in einem Wort. „Fernsehen ist nicht so wichtig“, erklärt er.

Er arbeite aber im Homeoffice. Seine Frau sei selbstständig. Beide können ohne Internet nicht arbeiten, deswegen hat er sich einen Netzwerk Switch gekauft, um zumindest behelfsmäßig wieder online zu sein.

Im Ettlensegart und Wendelsgrundweg haben Anwohner seit dem 10. September keinen Internet-, Fernseh- und Telefonempfang mehr (Foto: Yannick Rehfuss)

Auch Sarah Hauser musste in den vergangenen Tagen kreativ werden. Ihre Kinder benötigen für die Schulaufgaben Internet. Hauser sei also gezwungen gewesen, mobiles Datenvolumen nachzukaufen. Ein Teil davon werde ihr zwar erstattet, doch nicht alles.

„Die Kinder drehen alle am Rad.“ Sarah Hauser, Anwohnerin

Für die Kinder sei die Situation eine noch größere Belastung als für ihren Mann und sie. „Die Kinder drehen alle am Rad“, berichtet sie. Seit Tagen erhalte die Anwohnerin von ihrem Anbieter nur wenige Informationen, wie es in den nächsten Tagen weitergehen soll. „Man wird in der Luft hängengelassen“, ärgert sie sich.

Donaueschinger Unternehmen arbeitet an Lösung

„Wir versuchen, die Störung seit dem ersten September zu beheben“, erklärt eine Sprecherin von BKS Solutions. Das Unternehmen aus Donaueschingen arbeitet im Auftrag von Vodafone an der Lösung des Problems. Dafür sei es notwendig, einen kleinen Teil eines Privatgrundstücks im Ettlensegart aufzureißen, um an die darunter liegende Leitung zu gelangen.

Doch die Grundstückseigentümer hätten sich dagegen gewehrt. So musste die Partnerfirma, die wiederum von BKS Solutions beauftragt wurde, unverrichteter Dinge abreisen.

Partnerfirma verunsichert Anwohner

Im Gespräch mit unserer Redaktion stellen die Eigentümer die Situation jedoch etwas anders dar. Das Ehepaar sei von Vodafone bislang überhaupt nicht benachrichtigt und in Kenntnis gesetzt worden.

Stattdessen sei unangekündigt ein Wagen vorgefahren und ein Arbeiter habe auf ihre Einfahrt an der betreffenden Stelle ein Kreuz aufgemalt. Auf die Nachfrage, für wen sie arbeiten würden, hätten die Arbeiter keine Antwort gehabt und konnten sich auch nicht ausweisen.

Der Eigentümer habe auch versucht, ihnen einen Plan zu zeigen, auf dem die Leitungen eingezeichnet sind, doch sie wollten ihn nicht sehen. Das sei dem Ehepaar merkwürdig vorgekommen, sodass es den Arbeitern keine Einwilligung gab.

Die Reparaturarbeiten sind in der Planung und Ausführung leider sehr aufwändig. Volker Petendorf, Vodafone Pressesprecher

Vodafone teilt auf Anfrage mit, dass 98 Kunden von der lokalen Störung des Kabelnetzes betroffen seien. Ursache sei ein Anbindungsfehler auf dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese Kunden an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen sind.

Konkret sei die Stromzufuhr zu dem örtlichen Verteilerpunkt unterbrochen. „Die Reparaturarbeiten sind in der Planung und Ausführung leider sehr aufwändig“, erklärt der Pressesprecher Volker Petendorf. Vodafone bittet ihre Kunden bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für die vorübergehenden Unannehmlichkeiten.

Ende noch nicht in Sicht

Gleichzeitig teilt Vodafone aber auch mit: „Zum jetzigen Zeitpunkt kann beim besten Willen noch nicht vorhergesagt werden, wann die Kabelkunden das Netz wieder vollständig und in gewohnter Qualität nutzen können.“ Zur Zusammenarbeit mit BKS Solutions gab Vodafone keine Auskunft.