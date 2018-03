Kehlköpfe ersetzen Instrumente

Von Bach bis Hip-Hop, vom Gospel bis zum Rap: Die weltbekannte A-cappella-Gruppe „Naturally 7“ aus New York ist am Sonntagabend in der gut besuchten Stadthalle zu Gast gewesen und wurde mit Standing Ovations belohnt.

„Wir sind zum ersten Mal hier in dieser -ingen-Region“, behauptete Bandleader und Plauderer Roger Thomas. Der charmante „First Bariton“ irrte sich: Am 28. November 2006 war Tuttlingen sogar Tourstart. Derzeit ist die energiegeladene „Band ohne Band” zwischen Flensburg und Augsburg unterwegs, um ihre mittlerweile 7. Studio-CD „Both Sides Now“ vorzustellen: 22 Auftritte in vier Wochen.

In der Stadthalle erklang der Titelsong nicht, dafür bot das abwechslungsreiche Programm 18 interessante Stücke: Mit Jubel wurde schon der Phil-Collins-Popsong „Feel It In The Air Tonight“ belohnt. Ihre ausgefeilte und raffinierte Choreographie stellten die Sieben – alle mit jamaikanischen Wurzeln – nicht nur beim der „Battle of Jericho“ unter Beweis. Ob sich die dabei gestellte Forderung „Break The Wall Down!“ auf Donald Trumps Abschottungspläne bezogen, blieb dahingestellt. Sozialkritisch zeigte sich die Band mit dem eigenen Lied „Run Away“, perfekt von „Streichern“ untermalt. Die Geigen und Celli steckten aber wie alle anderen zu hörenden Instrumente lediglich in den Kehlköpfen und Stimmbändern der Sänger, denen es gelang eine „Wall of Sound“ aufzubauen. Mit strammen Bläsertönen und einem perfekten Beatbox-Rhythmus aus Mund, Nase und Rachen von Rogers Bruder Warren.

Lee Ricardo Cort, kurz Ricky, vierter Tenor und seit 2015 Bandmitglied, „spielte“ mitreißende Riffs beim Beatles-Song „When My Guitar Gently Weeps“ von 1968. Rickys rechte Hand zuckte ekstatisch über den nicht vorhandenen Saiten – wiederum Jubel im Saal.

Ruhig und zauberhaft erklang „Goin’ Home“, basierend auf dem Englischhorn-Largo aus Dvoráks 9. Sinfonie. Als dann auch noch die „Rivers of Babylon“ flossen, war dies „Vocal Play“ höchster Qualität.

Mit „Crazy“ von den „Lost Frequences“ begann die zweite Konzerthälfte. Dann wollte Roger wissen, wem die Band das Liebeslied vom ersten Blick, von Roberta Flack 1969 bekannt gemacht, widmen solle. Wie ein professioneller Auktionator erfragte er Ehejahre: Er kam bis 48, und das gleich bei zwei Paaren im Saal: Jürgen und Ilse sowie Hans und Karin, mit denen er sich angeregt unterhielt. Den eher wenigen Teenagern im Publikum galt der Hip-Hop-Rap „Stressed Out“. Als Ein-Mann-Band dank Loop-Pedal präsentierte sich Rod Eldrigde, denn dann noch ein Duell um die Publikums-Gunst mit dem Mundharmonika-Imitator Garfield Buckley trat.

Mucksmäuschenstill war es in der Halle bei der unplugged-Darbietung eines Medleys aus Simon&Garfunkel-Titeln. Beim Dubstep „I Need Air“ grüßte Johann Sebastian; an Sting erinnerte der „Englishman in New York“. Auf einen 500-kehligen Refrain-Chor konnte Naturally 7 bei „Ready or Not“ von den Fugees zählen: „Hey, hey, heeey!“. Auf eine harte Geduldsprobe waren Abholer gestellt: Statt wie angegeben „Ende 21.15 Uhr“ dauerte das gesungene Dauerfeuerwerk fast drei Stunden.