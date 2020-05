Kaum Neuinfektionen übers Wochenende

Die Zahl der neu am Coronavirus erkrankten Personen im Landkreis Tuttlingen ist laut Angaben des Landratsamtes übers Wochenende kaum gestiegen. „Es gibt vier neue Corona-Fälle seit Freitag“, teilt Landratsamt-Pressesprecherin Julia Hager am Sonntag auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Zwei der Infizierten seien aus Aldingen, je eine Person aus Emmingen-Liptingen und Spaichingen, so Hager weiter. Den vier positiven Covid-Testergebnissen stehen am Wochenende auch einige negative Tests gegenüber. Über die genaue Zahl will Hager im Laufe des Montags informieren.

Derzeit gebe es im Landkreis 85 bestätigte Corona-Erkrankungen. 74 Personen befinden sich laut Hager in häuslicher Quarantäne, elf Patienten werden in der Klinik behandelt. 393 Erkrankte der insgesamt 495 bestätigten Fälle im Kreis seien inzwischen wieder genesen, so die Landratsamt-Pressesprecherin.