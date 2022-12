Beziehung zu China steht auf dem Prüfstand

China ist für die Unternehmen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ein wichtiger Markt. 33 Unternehmen aus den drei Landkreisen Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil haben eine Niederlassung in China, 257 exportieren nach China und 72 importieren von dort. Wenn man nur den Landkreis Tuttlingen betrachtet, ist das Verhältnis ähnlich (siehe Grafik).

Der Anteil des Handels mit China ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen, das Handelsvolumen Baden-Württembergs mit China betrug 2021 insgesamt 34,3 Milliarden Euro. Das entspricht etwa jeweils neun Prozent des Imports und des Exports. Vor allem die Industrie könnte ohne China kaum arbeiten. Alles, was mit Elektronik zu tun hat, Handys und vieles mehr, wäre ohne China nicht denkbar.

Zum Vergleich: Das Handelsvolumen Baden-Württembergs mit den USA lag zuletzt bei 42,8 Milliarden Euro. Dort ist die Zahl der Niederlassungen von Unternehmen aus der Region Schwarzald-Baar-Heuberg größer: 172 sind in den USA vertreten. 71 importieren, 421 exportieren.

Für die im Landkreis Tuttlingen so wichtige Medizintechnikbranche ist China ebenfalls ein bedeutender Markt, allerdings steht er hinter den USA zurück. Problematisch in China sind die Bedingungen für den Marktzugang. Er ist laut IHK immer an eine Produktionsstätte in China geknüpft und mit entsprechenden Investitionen und Risiken verbunden. Die Verbindungen in die USA sind – auch historisch gewachsen – enger als nach China. (dh)