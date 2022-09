Kauder lässt die Politik auch im Ruhestand nicht los

Auch in seinem Ruhestand als Bundestagsabgeordneter lässt Volker Kauder die Politik nicht los: Ende September nimmt in Berlin die neue Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung ihre Tätigkeit auf, Kauder ist Vorsitzender des Kuratoriums der 2021 gegründeten Stiftung. In dem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier berufenen Stiftungs-Kuratorium wurde er zum Vorsitzenden gewählt, seine Stellvertreterin ist die ehemalige CDU-Politikerin Gerda Hasselfeldt. Weitere Mitglieder sind Jean-Claude Juncker, Ex-Präsident der Europäischen Kommission, sowie die früheren Ministerpräsidenten (und damit Amtsnachfolger) von Kohls Herkunftsland Rheinland-Pfalz, Bernhard Vogel (CDU) und Kurt Beck (SPD).

Die Stiftung errichtet ein öffentlich zugängliches Helmut-Kohl-Zentrum mit einer zeitgeschichtlichen Dauerausstellung in Berlin, entwickelt Sonderausstellungen und regt wissenschaftliche Arbeiten und Veröffentlichungen an und unterstützt sie. Auf ihren Veranstaltungen soll sie das politische Wirken Kohls „in zeitgemäßer Weise“ reflektieren. Dabei werden aktuelle Fragestellungen besonders in den Blick genommen – nicht zuletzt mit dem Ziel, jüngere Menschen für die deutsche und europäische Geschichte zu begeistern.

Zur ersten Veranstaltung, dem offiziellen Start der Stiftung am 27. September in Berlin, werden als Redner Kohls Nachfolgerin Angela Merkel und der aktuelle CDU-Vorsitzende Friedrich Merz erwartet. Die Kohl-Stiftung ist eine von sieben Stiftungen des Bundes, die sich Politikern wie Otto von Bismarck, Theodor Heuss, Helmut Schmidt, Willy Brandt und Konrad Adenauer widmet. Der Jahresetat der Stiftung beträgt knapp drei Millionen Euro. Von 2025 an ist eine Dauerausstellung im Otto-Wels-Haus geplant, unweit des Brandenburger Tors an der Allee Unter den Linden. Keinen Kontakt hat die Stiftung zu Kohls Witwe Maike Kohl-Richter, die eine Zusammenarbeit ablehnt und auch keinen Zugang zu seinem persönlichen Nachlass in Ludwigshafen-Oggersheim ermöglicht.

Der Vorsitzende des Kuratoriums, Volker Kauder, hatte zahlreiche Parteiämter inne, von Ende 2004 bis zu seiner Wahl zum Fraktionsvorsitzenden 2005 war er Generalsekretär der CDU Deutschlands sowie von 1991 bis 2005 Generalsekretär der baden-württembergischen CDU. Die CSU ernannte ihn zu ihrem Ehrenmitglied. Kauders soziales Engagement gilt besonders psychisch kranken Menschen. In Tuttlingen, das zu seinem Bundestagswahlkreis gehört, gründete er einen Förderverein zugunsten psychisch Kranker, dessen Ehrenvorsitzender er heute noch ist.