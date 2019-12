Katzen der Karlschule helfen dem gestiefelten Kater

„Ich will euch eine Geschichte erzählen, die hört sich wie ein Märchen an. Wollt ihr sie hören?“, hat der wohl schlauste Kater der Welt die rund 700 jungen Besucher in der Stadthalle Tuttlingen gefragt. Lautstark riefen diese „Ja“, und sangen begeistert mit, wenn es im Refrain des flotten Auftaktliedes dann hieß: „Miez, miez, miau.“

Die Musikbühne Mannheim präsentierte das spannende und mitreißende Märchenmusical „Der gestiefelte Kater“ so lebendig und fröhlich, dass sie die kleinen Zuschauer von Beginn an mitrissen und fesselten. Zwischendurch wurden sie auch aktiv in die Handlung mit einbezogen. Zur Unterstützung seines Vorhabens, er will seinem neuen Besitzer, dem Müllersohn Heinrich zu Wohlstand und Anerkennung verhelfen, holte sich der schlaue Kater sieben kleine Katzen und Kater auf die Bühne. Die kleinen Berater, alle aus der Klasse 3a der Karlschule Tuttlingen, waren von Barbara Heni auf die Mitmachaktion vorbereitet worden.

Sie halfen dem gestiefelten Kater mit unterschiedlichen „Miaus“, sich einen schlauen Plan für seinen Besitzer, den Müllersohn Heinrich, auszudenken. Mit List und Tücke verstand es der schlaue Kater die Geltungssucht der Menschen auszunutzen und am Ende siegte das Gute, und der Müllersohn Heinrich erlangte Reichtum und Ansehen.