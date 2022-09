Katholischer Männerkreis Möhringen auf Wallfahrtsausflug

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Katholische Männerkreis Möhringen veranstaltete am 8. September mit rund 50 Personen eine Wallfahrtsreise nach St. Blasien im Südschwarzwald. Um 10 Uhr feierten die Wallfahrer am Festtag „Maria Geburt“ eine Eucharistiefeier in der Chorkirche des Doms, mit Pfarrer Axel Maier und Pater Jegani. Musikalisch wurde die Feier von Obmann Georg Werner und Helmut Kräuter begleitet.

Bei der anschließenden Führung erklärte die fachkundige Dame den Bau des Doms und die wechselvolle Geschichte des Kloster von St. Blasien. Von den Benediktiner über die Seidenspinnerei bis hin zum heutigen Jesuitenkolleg. Der Kuppelbau des Doms mit einem Durchmesser von 36 Meter und einer Höhe von 62 Meter zählt zu den drei größten seiner Art in Europa.

Nach einem sehr guten Mittagessen im Hirschen von Fischbach unternahmen die Wallfahrer eine Wanderung bei herrlichem Sonnenschein am Schluchsee. Zur nachmittaglichen Kaffeepause ging es nach Bärental/Feldberg. Der Leiter der Wallfahrt Georg Werner bedankte sich bei allen Teilnehmer für die Harmonie und die gute Gemeinschaft. Beides hat zum Gelingen des Ausflugs beigetragen.