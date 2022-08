Katholischen Altenwerk lädt zu Dekanatswallfahrt

Die große gemeinsame Wallfahrt des Katholischen Altenwerkes im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen startet am Donnerstag, 29. September. Ziel ist in diesem Jahr das Kloster Untermarchtal, wo die Teilnehmer miteinander einen schönen Tag erleben dürfen, heißt es in einer Ankündigung.

Dazu gehört auf der Anfahrt die gemeinsame Andacht im Münster Zwiefalten, gemütliches Beisammensein bei gutem Essen, Kaffee und Kuchen und einem Kulturprogramm. Die Abfahrtszeiten in den einzelnen Orten werden rechtzeitig bekannt gegeben. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 14. September. Anmeldungen und nähere Information bei der Dekanatsgeschäftsstelle Tuttlingen, Uhlandstraße 3 in Tuttlingen, Telefon 07461/96 59 80-10 oder E-Mail an E-Mail dgs.tut@drs.de.