Katholische Kirche bietet Wallfahrten an

Das katholische Dekanat Tuttlingen-Spaichingen hat im September und Oktober zwei Wallfahrten im Programm.

Die große Dekanatswallfahrt des Katholischen Altenwerkes findet am Donnerstag, 27. September, statt. Ziel ist in diesem Jahr der Schwarzwald. Zum Programm gehört der gemeinsame Gottesdienst in der Kirche des Kapuzinerklosters in Stühlingen, gemütliches Beisammensein bei gutem Essen, Kaffee und Kuchen und einem kleinen Kulturprogramm.

Die Gesamtkosten für Fahrt, Verpflegung und Eintritt betragen 40 Euro, die im Bus passend eingesammelt werden. Die Abfahrtszeiten in den einzelnen Orten werden noch bekannt gegeben. Anmeldeschluss ist der 20. September.

Das Katholische Männerwerk unternimmt am Wochenende vom 6. und 7. Oktober seine Wallfahrt. Unter dem Motto „Suche Frieden“ lädt das Katholische Männerwerk Frauen und Männer zu einer Pilgerfahrt nach Würzburg ein.

Auf der Hinfahrt wird das bekannte Kloster Bronnbach besucht. Im Mittelpunkt steht die Bischofsstadt Würzburg, wo eine Stadtführung und die Teilnahme am Konventamt im Dom geplant sind. In der mittelfränkischen Stadt Dinkelsbühl wird auf der Rückfahrt ein Stopp eingelegt. Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes übernimmt die geistliche Begleitung.

Die Kosten für Fahrt, Eintritte, Übernachtung mit Frühstück belaufen sich auf 149 Euro pro Person im Doppelzimmer und 165 Euro im Einzelzimmer. Anmeldeschluss ist der 3. September.