7000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Donnerstag in Möhringen. Laut Polizei fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Kastenwagen kurz vor 7 Uhr auf der Waidhofener Straße in Richtung Konzenbergstraße. Auf dem letzten Teilstück geriet er auf die linke Fahrspur. Eine Frau, die mit ihrem BMW gerade von der Konzenbergstraße nach rechts in die Waidhofener Straße abbog, bremste zwar noch ab, konnte aber den Zusammenstoß mit dem Transporter nicht mehr verhindern. Beide Beteiligte blieben unverletzt.