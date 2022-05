Kartoffelpflanzaktion der Donauschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter fachmännischer Anleitung von Ortsvorsteher und Kartoffelbauer Franz Schilling pflanzten die Schüler und Schülerinnen der Donauschule Nendingen bei strahlendem Sonnenschein in ihren Beeten im Schulgarten verschiedene Kartoffelsorten an.

Mit dem Anbau von Kartoffeln erlebten die Kinder, wie ein gesundes und regionales Lebensmittel heranwächst. Nach einem kurzen Ausflug in die Geschichte der Kartoffel und ihrer Herkunft hatte Ortsvorsteher Franz Schilling verschiedene Kartoffelsorten im Angebot und erklärte den Verwendungszweck der einzelnen Sorten. Von der Bodenvorbereitung über Pflanzen und Pflege erlernten die Kinder vielfältige Arbeitsschritte, die im Lauf der Vegetationsperiode notwendig sind, um schließlich Kartoffeln ernten zu können. Auch in die Unterrichtsfächer Sachunterricht und Musik fand das Thema „Kids an die Knolle“ Eingang.

Zum Abschluss des Kartoffelprojekts im Herbst veranstaltet die Donauschule nach der Kartoffelernte ein kleines Kartoffelfest. Jede Klasse wird innerhalb eines Projekttages eine Kartoffelspeise zubereiten und alle Schüler und Schülerinnen können dann von einem reichhaltigen Kartoffelbüffet kosten. Im Angebot werden sein Kartoffelsalat, Kartoffelwaffeln, Salzkartoffeln mit Quarkdip, Kartoffelsuppe und mit Käse und Speck überbackene Kartoffeln. Wichtig ist dabei das gemeinsame Erlebnis, die eigene Ernte auch verarbeiten zu können und die gemeinsame Mahlzeit.