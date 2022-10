Kartenverlosung: Mein Land der Fantasie

Die Tuttlinger Premiere der von Regina Berner eigens geschriebenen Musicaloperette „Mein Land der Fantasie“ steht an. Am Sonntag, 6. November, 18 Uhr, wird das Stück in der Stadthalle gezeigt. In der märchenhaften Handlung, die Berner rund um die Arien, Lieder und Ensembles ihrer rund 20 Aktiven gestrickt hat, wird das Publikum auch manchen Bezug zu aktuellen Ereignissen entdecken - aber eben in eine abenteuerliche Fantasy-Handlung verpackt.

Von 17 bis 18 Uhr gibt es zudem Live-Musik auf dem Donauterassenfoyer von Tomi Eckert und dem Klarinettentrio der Musikschule Blumbert. Für die Vorstellung gibt es 3 x 2 VIP-Karten (Plätze in der 1. oder 2. Reihe, ein VIP-Geschenk und persönliche Betreuung durch den Festivalabend) zu gewinnen. Schreiben Sie uns mit Vor- und Nachnamen an redaktion.tuttlingen@schwaebische.de.