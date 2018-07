Karlschul-Rektor springt bei Schildrainschule ein

Till Haendle, Rektor der Grundschule Karlschule, deckt zum kommenden Schuljahr zusätzlich die kommissarische Schulleitung an der Schildrainschule ab (wir berichteten). Lehrerin Daniela Früh steht ihm dabei zur Seite. Redakteurin Ingeborg Wagner sprach mit Haendle über die neuen Aufgaben.

Herr Haendle, als Rektor der Karlschule wird Ihnen nicht langweilig. Nun kommt die Betreuung der Schildrainschule noch mit dazu.

Ja. Das Schulamt hat bei mir angefragt, ob ich die kommissarische Leitung mit übernehmen kann. Wir haben ein gutes Miteinander der Grundschulen in Tuttlingen, da war es für mich selbstverständlich, Solidarität zu zeigen. Ich denke, jeder andere Schulleiter hätte das auch gemacht, wenn es um die Karlschule gegangen wäre.

Wie stellt sich das praktisch dar?

Ich werde acht Stunden pro Woche an der Schildrainschule sein. Wie genau ich die Zeit zwischen Karl- und Schildrainschule aufteile, ist noch offen. Das ging alles sehr schnell. Aber Frau Früh ist ja als schulinterne Ansprechpartnerin vor Ort, sodass wir uns absprechen können.

Dem Schulamt ist es zum kommenden Schuljahr gelungen, den eklatanten Lehrermangel an der Schildrainschule aufzufangen. Vier neue Lehrkräfte mit vollem Deputat fangen dort an. War das eine Voraussetzung, dass Sie gesagt haben, das mache ich?

In Dingen wie der Lehrerversorgung bin ich noch gar nicht drin. Es geht mir auch nicht darum, Bedingungen zu stellen. Ich möchte helfen, auch weil es meine ehemalige Schule ist. Ich war fünf Jahre lang an der Schildrainschule als Lehrer tätig, bevor ich an die Karlschule gewechselt bin.

Wie gut ist die Lehrerversorgung an der Karlschule?

Die Situation ist so, dass wir jede Unterrichtsstunde halten können. Allerdings decken externe Lehrkräfte von Musikschule und Jugendkunstschule davon rund 70 Stunden pro Woche ab. Das sind hervorragende Leute. Wir sind sehr froh, dass sie uns erhalten bleiben.