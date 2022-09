Karl Valentin Abend eröffnet neue Spielzeit in der Stadthalle

Die neue Kultursaison in der Stadthalle Tuttlingen beginnt an diesem Samstag ab 20 Uhr mit dem Schauspiel „Des wird doch eh nix! – Ein Bayer spielt Valentin, eine Brandenburgerin muss auch“. Wie es der Titel schon erahnen lässt: der Abend ist eine Hommage an den großen Karl Valentin.

Heike Feist (aus Neuruppin) und Andreas Nickl (aus München) erzählen das Leben des klapperdürren Komikers, der schwarz sah, aus Prinzip. Der leidenschaftliche Hypochonder reist ungern, schon gar nicht zu Auftritten und erst recht nicht mit dem Auto! Er hält das neue Technikwunder für viel zu schnell - könnt' ja was passieren. Trotzdem wurde Karl Valentin zu einem der bis heute Berühmtesten und Beliebtesten seines Fachs.

Karten gibt es bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg, online unter www.tuttlinger-hallen.de oder via Hotline unter 07461/ 91 09 96.