Karl-Storz-Mitarbeiter aus aller Welt messen sich sportlich

Unter dem Motto „Nur wer sich bewegt, kann etwas bewegen“ ist die 26. Auflage des Internationalen Karl Storz Sport-Events in der Mühlau-Sporthalle angepfiffen worden. Nicht nur für die nationalen und internationalen Teams, Helfer und Besucher seien die beiden Turniertage ein „voller Gewinn“ gewesen, heißt es in einer Pressmitteilung: In diesem Jahr gehe der Erlös und Spenden an den Tafelladen Tuttlingen.

40 Mannschaften traten zu spannenden Fußball- und Volleyballpartien gegeneinander an. Neben Mitarbeitern des Unternehmens aus Tuttlingen, Hobby- sowie Flüchtlings-Mannschaften nutzten Beschäftigte aus der Schweiz, den USA, Estland und Frankreich die Gelegenheit, sich im sportlichen Wettbewerb zu begegnen. Die Mannschaft „New Team“ (Karl Storz Frankreich) erreichte den dritten Rang im Hallenfußballturnier. Noch besser lief es für das Team „Mutpol“ (Flüchtlings-Mannschaft), das sich in einer spannenden Endpartie gegen die „1. FC Nicer Dicer“ (Hochschulcampus Tuttlingen) durchsetzte und Wanderpokal gewann. Die Volleyball-Teams lieferten sich emotionale und fair ausgetragene Partien. Letzten Endes mussten sich „Karl Storz Aktiv I“ (Tuttlingen) dem „Kommando Kurzschluss“ (Tuttlingen) geschlagen geben.

Beide Turniertage des Sportwochenendes wurden mit kulinarischem Angebot sowie einem Rahmenprogramm für Jung und Alt abgerundet. Nader Hassanzadeh, Vorsitzender der Betriebssportgruppe, freute sich über die erneute Beteiligung der Kollegen aus Tuttlingen sowie vieler internationaler Niederlassungen.