Karl Storz meldet Kurzarbeit an

Das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen Karl Storz hat am Montag seine Mitarbeiter über die Anmeldung von Kurzarbeit informiert. Das betreffe vorläufig zehn Prozent der Belegschaft, so eine Pressemitteilung des Unternehmens. Der Anteil der Arbeitszeitreduktion in den betroffenen Bereichen umfasse im Schnitt rund 25 Prozent.

„Die betroffenen Bereiche wurde mit großer Sorgfalt festgelegt“, schreibt Regina Stern von der Unternehmenskommunikation in der Mitteilung. Falls es die sich weiterhin abschwächende Konjunktur erforderlich machen würde, behalte sich das Unternehmen vor, die Kurzarbeit auf weitere Bereiche auszudehnen.

„In der globalen Coronakrise haben wir unsere Wertschöpfungsketten überprüft und für Bereiche, in denen ein deutlicher Arbeitsrückgang zu verzeichnen ist, werden wir ab Mai 2020 Kurzarbeit anmelden“, so Geschäftsführer Karl-Christian Storz, Und weiter: „Dieser Schritt ist unternehmerisch notwendig und gleichzeitig versuchen wir die Einschnitte für die betroffenen Mitarbeiter abzumildern. Wir sind dennoch überzeugt, dass diese wichtige Maßnahme uns dabei unterstützt, dass wir die Krisensituation meistern und nach der Krise weiterhin stark und stabil aufgestellt sind.“

In einem internen Schreiben erläuterte Storz die Maßnahme gegenüber den Mitarbeiter und sagte gleichzeitig zu, dass die betroffenen Arbeitnehmer zusätzlich zu dem staatlichen Kurzarbeitergeld eine weitere freiwillige, prozentuale Aufstockung durch das Unternehmen erhalten werden, um die Lohn- und Gehaltseinbußen so gering wie möglich zu halten. Er bedankte sich bei der Belegschaft für deren Unterstützung, um die Situation gemeinsam zu meistern.

Karl Storz beschäftigt am Stammhaus in Tuttlingen rund 3000 Mitarbeiter, weltweit sind mehr als 8000 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen ist weltweit einer der führenden Anbieter von Endoskopen und endoskopischen Instrumenten.