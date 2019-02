Karambolage bei der Tuttlinger Scala-Brücke

An der Einmündung der Stuttgarter Straße in die Untere Vorstadt sind am Freitagmittag drei Autos zusammengestoßen. Gegen 12.35 Uhr fuhren die drei Fahrzeuge hintereinander auf der Stuttgarter Straße an die Einmündung heran, teilt die Polizei mit.

Das vordere Fahrzeug, ein VW Golf, musste an der ampelgeregelten Einmündung wegen Rotlicht halten. Das tat auch der Fahrer des nachfolgenden Personenkraftwagens, einem Seat. Der 31-Jährige am Steuer des von hinten kommenden BMWs sah das Geschehen zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf.

Die Wucht des Aufpralls war so kräftig, dass es den Seat nach vorne gegen den VW schob. Der Fahrer des mittleren Fahrzeugs verletzte sich leicht. Er kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.