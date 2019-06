Kampf gegen nervigen Motorradlärm: Displays sollen Krachmacher sensibilisieren

Wie funktioniert das Motorradlärm-Display und für wen ist es geeignet?

Die Anlagen sind für den Einsatz der Lärmprävention auf Motorradstrecken konzipiert, erläutert Oliver Hillinger, Pressesprecher beim Landesministerium für Verkehr. „Eine Motorradlärm-Displayanlage besteht aus einem Dialog-Display zur Textanzeige und einem Leitpfostenzählgerät zur Identifizierung von Motorrädern und zur Lärmmessung“, schildert er.

In den Anlagen sei eine Art Mikrofon eingebaut, das speziell auf gewisse Frequenzen und Schallpegel von Motorrädern eingestellt ist, um eine präzise Messung zu ermöglichen, erläutert er. Zu laute Autos werden also nicht gemessen. Das ließe sich zwar technisch machen, liege aber nicht im Fokus dieser Lärmprävention. Was die Anzeige des Displays betrifft, sagt er: „Bei einer Überschreitung des Tempolimits erfolgt die Rückmeldung: Langsam! Wird vom Leitpfostenzählgerät ein Motorrad erkannt, das mit überhöhter Lautstärke auf das Dialog-Display zufährt, erfolgt die Aufforderung: Leiser! Bei Einhaltung des Tempolimits beziehungsweise der eingestellten Lärmwerte erscheint die Rückmeldung Danke.“

Die Anlagen arbeiten rund um die Uhr und werden bei der Auslieferung individuell eingestellt. Das heißt, dass die örtlichen Gegebenheiten, wie etwa Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie die Linienführung der Straße berücksichtigt werden. Hillinger erläutert, dass die Lärmentwicklung bei Motorrädern vor allem aus der Fahrweise beim Beschleunigen und Verzögern, beispielsweise in Kurven, ergibt. Eignen würde sich ein Display vor allem an Straßen mit hohem Motorradaufkommen und entsprechender Lärmbelastung von Anwohnern und Erholungssuchenden.