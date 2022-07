Kammerorchester lädt zur Matinée

Am Sonntag, 10. Juli, lädt das Tuttlinger Kammerorchester zu seiner alljährlichen Matinée in die Stadthalle Tuttlingen ein. Unter der Leitung des Dirigenten Bernhard Diesch wird das Orchester Werke von Komponisten der englischen Vorklassik und Romantik sowie der Wiener Klassik zur Aufführung bringen. Neben der Symphony Nr. 1 von William Boyce werden die Zuhörer die Serenade e-Moll op. 20 von Edward Elgar hören. Mit der Romance Opus 11 von Gerald Finzi beendet das Tuttlinger Kammerorchester laut Mitteilung den Ausflug in britische Gefilde.

Anschließend wird die Posaune im Mittelpunkt stehen. Mit dem Altposaunenkonzert von Johann Georg Albrechtsberger wird der 24-jährige Posaunist Florian Helbich das Publikum das facettenreiche Klangspektrum der Altposaune entdecken lassen.

Der mehrfache Musikpreisträger studiert zurzeit bei Professor Henning Wiegräbe in Stuttgart und sammelte Orchestererfahrung im Landesjugendorchester Baden-Württemberg, im Bundesjugendorchester und in der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz sowie auf zahlreichen Konzertreisen nach Italien, Griechenland, in das Baltikum, nach Mexiko und in die Ukraine. Bei diesen Gelegenheiten hatte Florian Helbich die Möglichkeit, mit namhaften Dirigenten wie Sir Simon Rattle, Alondra de la Parra, Christoph Altstaedt, Johannes Klump, Peter Tilling, Hermann Bäumer, Karl-Heinz Steffens du Oksana Lyniv zu musizieren.

Im Vorverkauf sind Karten in der Ticketbox für 12 Euro erhältlich, mit Ermäßigung für 4 Euro an der Tageskasse für 13 Euro, mit Ermäßigung 5 Euro. Besitzer einer Gränzbote-Abokarte erhalten 1,50 Euro Rabatt.