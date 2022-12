Kammerorchester beeindruckt bei Adventskonzerten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem facettenreichen Programm aus Barock und Spätromantik stimmte das Tuttlinger Kammerorchester seine Zuhörer auf den Advent ein. Den Auftakt des Konzertes bildete das Concerto Nr. 5 des englischen Komponisten Charles Avison (1709-1770). Dieses Konzert ist Teil der zwölf Concerti Grossi, die Avison als Arrangement von Scarlattis Cembalosonaten bearbeitete. Die Profigeigerinnen Andrea Bensch und Atanaska Seeger brillierten zusammen mit Louis Bernert in ihren Soloparts. Während das Tutti-Orchester im Eingangssatz den majestätisch anmutenden Charakter des Stückes sehr schön auszudrücken vermochte, überraschte es im Allegro durch ein sehr dynamisches Spiel, das schön mit den wunderbar perlenden Sechzehntelpassagen der Soloinstrumente kongruierte. Nach einem sehr verhaltenen Andante moderato ließen die Streicher im tänzerischen Allegro ihre Bögen energisch über die Saiten springen.

Anschließend widmete sich das Streichorchester der „Jugendsinfonie“ Nr. 10 in h-moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847). Der Dirigent Bernhard Diesch verstand es, zu Beginn des Allegros einen Spannungsbogen aufzubauen, indem er seine Musiker die geheimnisvolle Stimmung mit feinstem Piano interpretieren und dann die rasch eilenden Achtelpassagen zum kräftigen Forte steigern ließ. Nach einer ruhigeren, von der Bassgruppe eingeführten Phrase, ließen die Streicher Assoziationen an ein fulminantes Feuerwerk wachwerden und so manch ein Zuhörer erkannte vielleicht sogar gewisse Parallelen zum Saltarello der Italienischen Sinfonie.

In dem oft als „Weihnachtskonzert“ bezeichneten Concerto Grosso op.6 Nr. 8 des barocken Komponisten Arcangelo Corelli (1653-1713) wetteiferte das Orchester abermals mit den sehr temperamentvoll musizierenden Solisten. Die Heiterkeit, die dem Allegro innewohnt, wird anschließend im Adagio durch eine sehr andächtige Stimmung abgelöst. Das Tutti-Orchester untermalte die melancholischen Seufzer der Sologeigen mit ruhigen Achtelnoten, übernahm anschließend jedoch das Tempo der Solostimmen und fiel in kontemplative Stimmung mit ein. Zum Schluss verzauberten die Musiker die Zuhörer mit den spätromantischen Klängen des Andante festivo von Johan Sibelius (1865-1957). Dieses ursprünglich als Streichquartett komponierte Werk führte der finnische Komponist erstmals in einer Rundfunkübertragung anlässlich der New Yorker Weltausstellung auf.