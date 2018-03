Kammermusikabend mit dem Xylinos-Quintett

Das Xylinos Quintett, ein junges Holzbläserquintett aus Berlin um den Möhringer Fagottisten und ECHO Klassik-Preisträger Florian Bensch, gastiert am Freitag, 9. März um 20 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen. Mit Bensch konzertieren Rita Rocha (Flöte), Lore Neubert (Oboe), Alina Heinl (Klarinette), und Campbell McInnes (Horn).

Auf dem Programm des Quintetts stehen Kompositionen von Paul Taffanel (Quintett g-Moll), Paul Hindemith (Kleine Kammermusik für Bläserquintett), György Ligeti (6 Bagatellen für Bläserquintett) und Anton Reicha (Quintett D-Dur op. 91 Nr. 3). Bereits ab 19.15 Uhr findet eine kostenlose Einführung in den Konzertabend im Kleinen Saal der Stadthalle statt.

Der Ensemble-Name ist eine Anleihe aus dem altehrwürdigen Griechischen: „Xylinos“ bedeutet „hölzern“. Gegründet wurde das Xylinos Quintett 2014. Die fünf virtuosen jungen Musiker sind Studierende bei den Berliner Musikhochschulen und Stipendiaten bei „Yehudi Menuhin Live Music Now Berlin“. Das Ensemble trat bereits mehrfach in der Reihe „Exzellenz-Konzerte“ der Hochschule für Musik Berlin auf und wurde 2016/17 als Vertreter der Hochschule beim „Forum deutscher Musikhochschulen“ empfohlen.

Im Februar 2016 sendete Radio Kultur einen Mitschnitt von Gyorgy Kurtags Bläserquintett op.2. Das Xylinos Quintetts begeistert nicht nur mit höchstem musikalischem Niveau, sondern überraschet auch mit der Auswahl der Kompositionen, die sie zu Gehör bringen.

Seinen ersten Fagottunterricht erhielt der aus Möhringen stammende Florian Bensch im Alter von sieben Jahren an der Musikschule Tuttlingen. Seit 2011 studiert der erste Preisträger beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ Fagott bei Professor Volker Tessmann an der Musikhochschule Hanns Eisler Berlin und widmet sich intensiv sowohl Neuer Musik als auch der Kammermusik in mehreren Formationen.

Als Mitglied des Berolina-Ensembles wurde er 2014 mit einem ECHO Klassik in der Kategorie „Ensemble des Jahres“ ausgezeichnet- eine ungewöhnliche Auszeichnung für ein so junges Ensemble. In zahlreichen Orchestern in ganz Deutschland sammelte Bensch wichtige Erfahrungen als Orchestermusiker, unter anderem bei den Stuttgarter Symphonikern, in der Jungen Norddeutschen Philharmonie und als Solofagottist im Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen.

Konzertreisen führten ihn nach Spanien, Ungarn, Italien, in die Türkei und nach China. Florian Bensch ist Stipendiat der „Deutschen Stiftung Musikleben“ und setzt sich auch außerhalb der klassischen Besetzungen für sein Instrument in der Popularmusik ein, so in der Jazzband „Pin Addix“.