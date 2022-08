Kalifornische Sänger präsentieren Lieder der Romantik

Nach 2018 präsentiert sich das „Summer Arts“-Programm der California State University erneut mit einem Liederabend im Kulturhaus Altes Krematorium in Tuttlingen, Stockacher Straße 5/1. Los geht es am Freitag, 12. August, um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Eingeflogen aus Kalifornien sind sie laut Mitteilung für drei Wochen zu Gast an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen. Die Sängerinnen und Sänger stellen sich in einem öffentlichen Konzert dem hiesigen Publikum vor.

Ab Ende Juli arbeiten und proben 30 Nachwuchstalente der baden-württembergischen Partnerhochschule an der US-Westküste im Rahmen ihres „Summer Arts“-Programms „Romantic Lied in Germany“ zum mittlerweile dritten Mal auf Einladung der Trossinger Musikhochschule für knapp drei Wochen intensiv mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Dabei erhalten die kalifornischen Studierenden tiefe Einblicke in die Epoche der Deutschen Romantik im authentischen Kontext.

Der Trossinger Gastgeber Peter Nelson, Professor für Liedgestaltung und Direktor des International Office der Hochschule, freut sich auf die kalifornischen Stimmen und ihre Interpretationen eines Querschnitts deutscher Liedkompositionen der Romantik von Schubert und Schumann bis Brahms und Richard Strauss Begleitet werden die Sänger von der Pianistin Eunchong Park, Absolventin der Hochschule für Musik Trossingen sowie Pianisten der California State University.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.