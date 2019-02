Oft wird das Mittelalter als finster bezeichnet. Bei der Frauenfasnet der katholischen Kirchengemeinden St. Andreas Möhringen und St. Jakobus Esslingen im Gemeindehaus in Möhringen zeigten die Darstellerinnen, dass es in diesem Zeitalter doch ganz lustig gewesen sein muss.

Maria Wrobel, Klara Aberle, Gabi Hagel, Monika Lubasch und Uschi Speck eröffneten als Nachtwächter und dessen Gesinde die Feier. Brigitte Speck und Maria Wrobel zeigten anschließend die Misere des Briefkastenschlüssels, den der Hausherr in die Kur mitgenommen hatte. Diesen hatte er dann zwar nach Hause geschickt. Weil der Schlüssel in einem Kuvert in eben diesem Briefkasten landete, war dieser von den Frauen nicht zu öffnen.

Verdauungsprobleme sind schneller beseitigt als gewünscht

Zwei Esslinger Hanesle besuchten anschließend die närrischen Frauen und brachten diesen die Geschichte des Hanesle näher, der zu der mittelalterlichen Zeit gelebt habe. Anneliese Schury, die aus der Möhringer Fasnet nicht mehr wegzudenken ist, brachte mit Heidi Bell die Geschichte einer Frau auf die Bühne. Diese ging zum Apotheker, weil sie etwas los werden wollte. Als dieser herausgefunden hatte, dass es um Verdauungsprobleme ging, mischte er ihr ein besonderes Gemisch, das wie gefordert sofort wirkte, sodass es die Frau nicht mehr bis nach Hause schaffte.

Was ihr so alles bei der Kindererziehung passiert ist, berichtete Monika Krug, bevor Helga Müller und Maria Wrobel zeigten, wie es gehen kann, wenn die Tochter die Mutter besuchen will, diese aber keine Zeit hat. Die Hübschlerinnen und Kräuterwieble Astrid Bertsche, Uschi Speck, Jasmin Kohmbitzer, Manuela Umbrecht, Sabine Beck, Monika Lubasch und Birgit Keller sorgten für gute Stimmung.

Die Mönche Veronika und Melanie Wiedermann zeigten, wie sich auch ein Kirchenmann am Helpdesk schwer tut, ein Buch mit diesen neuen Medien zu öffnen, wenn man den Umgang mit diesen Medien überhaupt nicht gewohnt ist.

Klara Aberle, Monika Krug und Maria Wrobel unterhielten sich über Pfarrer Martin Patz, der Urlaub in der Schweiz gemacht hatte und dabei zwei Pfund Kaffee kaufte – eines für ihn und eines für seinen Pfarrerkollegen Axel Maier. Als er zur Grenze kam, dachte er: Schmuggeln will ich nicht und lügen darf ich nicht. Deshalb nahm er jeweils ein Pfund Kaffee unter jeden Arm. Als der Grenzer frage: „Na Hochwürden, haben wir etwas zu verzollen“, antwortete Pfarrer Patz wahrheitsgemäß: „Ja zwei Pfund Kaffee, aber ich habe ihn unter den Armen verteilt.“ Dank dieser Antwort durfte er ohne Problem den Zoll passieren.