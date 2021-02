Kaffeeklatsch an der Nendinger Ortsdurchfahrt

Entlang der Ortsstraßen in Nendingen haben viele Anwohner in ihren Hofbereichen und Vorgärten oder an den Hausfassaden und Fenstern närrische Dekorationen angebracht, um damit auf die fünfte Jahreszeit aufmerksam zu machen, die coronabedingt flach fällt. In einem dieser Gärten an der Hauptstraße sind vier „unbezahlbare Freundinnen“ zu sehen, die sich „sehnsüchtig“ auf den nächsten Kaffeeklatsch nach Corona freuen. Das veranlasst viele Passanten, stehen zu bleiben, um sich die Gruppe näher anzusehen. Foto: Wuchner