Käse, antike Münzen, Geld, Drogen und Schildkröten: Geschmuggelt wird so ziemlich alles

Aus Sicht des Hauptzollamts Singen, das auch für den Landkreis Tuttlingen zuständig ist, ist das Jahr 2021 gut verlaufen – trotz Corona.

Die Einnahmen betrugen 2,52 Milliarden Euro und damit 126 Millionen Euro mehr als im Jahr davor. Was viele nicht wissen: Der Zoll erhebt neben Zöllen auch rund 50 Prozent der staatlichen Steuern. Neben der Einfuhrumsatzsteuer sind das zum Beispiel die Steuern für Energie- und Genussmittel sowie die Kfz-Steuer.

Mobile Röntgenanlage: Damit können die Zöllner zum Beispiel Taschen und Gepäck bei Festivals kontrollieren oder bei Reisebussen. (Foto: Ingeborg Wagner)

Steueraufkommen: Auffallend ist: Der Bierkonsum schwächelt, zumindest hier in der Region. So ging die Biersteuer das zweite Jahr in Folge zurück, auf 8,9 Millionen Euro. 2019, noch vor Corona, lag sie bei 10,3 Millionen Euro. Die Alkoholsteuer ist aber deutlich gestiegen, von 304.000 Euro (2020) auf 1,2 Millionen Euro.

Trinken wir also weniger Bier in den Gaststätten, aber mehr harten Alkohol in den eigenen vier Wänden? Dazu gab es in der Jahrespressekonferenz des Zolls keine Aussage. Aber dazu: Der höchste Anteil an den Steuereinnahmen entfällt auf die Umsatzsteuer. Sie machte knapp 2,1 Milliarden Euro in der Bilanz für 2021 aus.

Tuttlinger Kreisbürger versteckt sein Geld in einer Kassette

Schmuggel: 5400 Schmuggelfälle hat das Hauptzollamt Singen festgestellt. Eine deutliche Steigerung gab es bei Bargeld: mehr als 3,6 Millionen Euro wurden als nicht angemeldete Bargeldeinfuhr entdeckt. Im Jahr zuvor waren es nur knapp 580.000 Euro. Mark Eferl, Pressesprecher des Hauptzollamts, lieferte eine mögliche Erklärung.

Die Schweiz hat eine bestimmte Bargeldserie aus dem Verkehr genommen, Scheine dieser Serie mussten umgetauscht werden. Eferl: „Deutsche Bürger haben offenbar erhebliche Summen umgetauscht und diese nicht angemeldet.“

So haben Zollbeamte allein in einer Woche am Grenzübergang Bietingen/Thayngen drei Bargeldschmuggelversuche aufgedeckt, bei denen mehr als 125.000 Euro über die Grenze gebracht werden sollten. Darunter auch ein Mann aus dem Kreis Tuttlingen, bei dem aus der Ausreise aus der Schweiz 21.000 Euro in einer verschlossenen Geldkassette entdeckt wurden.

Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, denn jeder, der Barmittel über 10.000 Euro aus oder in ein Nicht-EU-Land bringt, muss diese unaufgefordert beim deutschen Zoll schriftlich anmelden.

Waffen und Co: Der Beamte in der Mobilen Röntgenanlage sieht, wenn verbotene Gegenstände in Gepäckstücken sind.l

Waffen: 360 Waffen und -waffenteile wurde von Mitarbeitern des Zolls festgestellt, inklusive verbotener Waffen, wie Totschläger. Und fast 3700 Feuerwerkskörper wurden versucht, über den Zoll zu schmuggeln.

Betäubungsmittel: 2,3 Kilogramm Heroin wurden in 2021 sichergestellt – deutlich mehr als die Jahre zuvor, als die Mengen zwischen 60 und 110 Gramm lagen. Auch beim Kokain gab es eine signifikante Steigerung auf zwei Kilo (2020: 470 Gramm). Ein allgemeiner Trend lässt sich daraus nicht ablesen, denn gleichzeitig halbierten sich die Mengen nahezu bei Amphetaminen sowie Haschisch und Marihuana.

Bei Ecstasy-Tabletten ging die aufgefundene Stückzahl von fast 2900 auf 274 zurück – dagegen stieg die Stückzahl bei LSD wieder an – ein Wellenverlauf über die Jahre. Zu beachten ist, dass das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck ausgefallen ist. Das war bei der Anreisekontrolle für den Zoll sonst immer eine Fundgrube.

Schwarzarbeit: Insgesamt acht Jahre Haft ausgesprochen

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung: 425 Arbeitgeber wurden überprüft, vor allem aus der Baubranche, dem Hotel- und Gaststättengewerbe, Taxi und Spediteure und dabei Schadenssumme von fast 2,9 Millionen Euro festgestellt. 1440 Strafverfahren wurden eingeleitet. Insgesamt kamen acht Jahre Haft dadurch zusammen sowie 186 000 Euro an Bußgeldern.

„Kein Unternehmen, das seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordnungsgemäß beschäftigt, kann preislich mit schwarz arbeitenden konkurrieren“, so Frank Endraß, stellvertretender Leiter des Sachgebiets Finanzkontrolle und Schwarzarbeit. Der Schwerpunkt der Kontrollen im Kreis Tuttlingen lag in der Baubranche sowie Logistik, Stichwort Paketdienstleister, die im Kreis Tuttlingen stark vertreten sind. Besondere Auffälligkeiten hätten sich dabei nicht ergeben.

Ausfuhrscheine: Drei Millionen Ausfuhrkassenzettel von überwiegend Schweizer Kunden, die in Deutschland eingekauft haben, wurden 2021 abgestempelt. Deutlich weniger als 2019 - damals waren es noch knapp zehn Millionen dieser Zettel.

Anfang 2020 wurde eine Bagatellgrenze eingeführt, seitdem können nur noch Einkäufe, deren Gesamtwert einschließlich der Umsatzsteuer 50 Euro übersteigen, beim Zoll vorgelegt werden. Dennoch ging die Zahl weiter zurück - nicht gut für den Handel diesseits der Grenze.

Pakete liefern Hinweise, auf die die Beamten achten

Marken und Produktpiraterie: Fast 2000 Gegenstände - Bekleidung, Schmuck, Taschen und Uhren, aber auch Parfums und technische Geräte wie Handys – wurden 2021 im Einzugsgebiet des Singener Hauptzollamts sichergestellt. Sprich: Da stand vielleicht Gucci drauf, doch dem war nicht so.

Die meisten Gegenstände wurde via E-Commerce, also bei Bestellung per Postweg, festgestellt. Was macht ein Päckchen auffällig? Konkret werden die Beamten nicht. Sie verraten nur so viel: Wie auch bei der Personenkontrolle gebe es bei Paketen Hinweise, warum sie näher betrachtet werden. Dank des besonderen Spürsinns der Zollbeamten. Rund 7300 Postsendungen wurden über die Zollämter abgewickelt, aber nicht alle kontrolliert.

Theresa Renner simuliert mit vierbeiniger Unterstützung eine Fahrzeugkontrolle. (Foto: Ingeborg Wagner)

Handels-Embargo gegen Russland und Weißrussland: Insgesamt 7,4 Millionen Warenpositionen wurden 2021 im Einzugsgebiet des Hauptzollamts ein- und ausgeführt. Diese Zahl fasst den grenzüberschreitenden gewerblichen Verkehr zusammen. Besondere Bedeutung kommt der Zollbehörde bei der Einhaltung des Handels-Embargos gegen Russland und Belarus zu.

Laut Bertine Geyer, stellvertretende Leiterin des Hauptzollamts, schauen die Beamten bei jeder Ein- und Ausfuhr darauf, ob Güter oder Teile dabei sind, die unter die Embargo-Regeln fallen. Bislang habe es keine Auffälligkeiten gegeben.

Vierbeinige Ermittler: 18 Spür- und Schutzhunde verrichten im Bezirk des Hauptzollamts Singen ihren Dienst. Insgesamt wurden 3145 Objekte – Autos, Gepäckstücke, Wohnungen, etc – durchsucht, zudem wurden 418 Einsätze von Schutzhunden bei Kontrollen oder Amtshandlungen geleistet, bei denen zu befürchten war, dass mit Widerstand oder Flucht zu rechnen ist.

Die Zollhunde können Rauschgift ebenso aufspüren wie Zigaretten oder Bargeld. Ein Beispiel: Zollhund Odin hat vergangenes Jahr 200 Gramm Kokain in einem Postpaket in Erzingen sichergestellt. Das Paket kam aus der Dominikanischen Republik.

Spürhund bei der Arbeit: Findet der Hund die richtige Substanz, gibt es eine Belohnung. (Foto: Ingeborg Wagner)