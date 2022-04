Kabinen des VfL Nendingen erstrahlen in Blau-Weiß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Den Startschuss gab die erhaltene Baufreigabe des Landesverbandes am 1. Juni 2021, nach einer über einjährigen Planungsphase und unzählbaren Vorbereitungsstunden ging es endlich los! Auf der Agenda standen am Ende der Planung die Sanierung der Kabinen sowie Gasthaustoiletten im VfL Sportheim auf dem Häldele. Ein Gesamtbudget von 70000 Euro wurde eingeplant. Im Zeitraum vom 1. Juni - 3. November 2021 wurden etwas mehr als 56000 Euro investiert, die größten Positionen waren hierbei der neue Bodenbelag, die Fliesenarbeiten und die Sanitärgewerke. „Nur durch herausragenden ehrenamtlichen Einsatz“, so Morales, konnte die Sanierung, die durch steigende Materialpreise, Verordnungen zu Covid-Zeiten und Schwierigkeiten in Logistik und Abläufen geprägt war, zum Erfolg geführt werden. Das Projektziel, das in einem gemeinnützigen Verein unerlässlich ist, Budget und Zeitrahmen einzuhalten, wurde umgesetzt. Der Spiel- und Trainingsbetrieb konnte fast problemlos durchgeführt werden, auch durch Hilfe des Nachbarvereins, dem TV Nendingen, der kurzerhand die Kabinen öffnete und den VfL Kickerinnen und Kickern somit einen kleinen Puffer einräumte, der vor allem durch Logistische Materialbeschaffungsprobleme ausgelöst wurde. „Insgesamt wurden knapp über 480 ehrenamtliche Stunden von 48 Helfershänden aus den reihen des Vereins aufgebracht“. Ein besonderes Dankeschön gilt hierbei der Stammbelegung an den Baueinsätzen und der Bauleitung bestehend aus Luz Brockhaus, Steven Marquardt und Daniel Morales. Auch der vorherigen Vorstandschaft muss man hier nochmals ein Lob zollen, denn Sie schufen letztendlich die finanzielle Grundlage und leiteten das Projekt bereits 2020 ein, sowie allen ansässigen Baufirmen, die hier und da auch mal kurz mit Rat und Profi-Equipment aushalfen. „Man unterstützt sich im Ort und konnte jede Situation, durch ein unkompliziertes und angenehmes Miteinander lösen“, so Brockhaus weiter.

Zudem möchte sich der VfL Nendingen e.V. bei seinen Sponsoren herzlichst bedanken und natürlich auch allen Vereinsmitgliedern, der Ortsverwaltung Nendingen und der Abteilung Sport der Stadt Tuttlingen für die Unterstützung im Projekt danken. Am 22. April wird das Kräftezehrende Projekt in gemütlichen Runde abgeschlossen und durch ein kleines Einweihungsfest im Open House Format mit Erstausstrahlung des Vereinsinternen Baufilmes auf dem Häldele gebührend gefeiert.