Jury inspiziert Gärten in Durchhausen

Wer hat in Durchhausen den schönsten Blumenschmuck? Dies herauszufinden, dazu machte sich das vierköpfige Team vom Obst- und Gartenbauverein auf Tour durch Durchhausen. Bereits zum 58. Mal wird das heuer gemacht, immer im Juli.

Bei strahlendem Sonnenschein war das Wetter optimal. Rund 160 Objekte werden angeschaut und dieses Jahr konnten etwas mehr als 140 in die Wertung aufgenommen werden. „Wir konnten dieses Jahr rund 20 Objekte mehr bewerten, das freut uns sehr. Wir können erkennen, dass unsere Aktionen im Dorf und die Pflege von einigen Flächen auch unsere Mitbürger motiviert. Bis 2004 haben wir nur den Fensterschmuck begutachtet. Seither beziehen wir nun auch die Vorgärten mit ein. Wir schauen besonders auf die Menge der Pflanzen, die Diversifikation und auch inwieweit die Blühzeit von Frühjahr bis Herbst erreicht wird,“ sagt Horst Walter vom OGV. „Wir sind stolz, dass wir in Durchhausen dem Trend von Schotterwüsten und Thuja entgegenwirken können. Die Blumenwiese, die summt und brummt, das ist unser Ziel. Durchhausen hat den Wandel vollzogen. Gerade im Neubaugebiet gibt es sehr schön angelegte Gärten, heute will man zum Haus auch einen schönen Rahmen haben. Im Wandel liegt der Fortschritt, und der ist bei uns in Durchhausen. Stetig wird am Glanz der Perle der Baar poliert.“