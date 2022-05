Junger Mann beschädigt Bäume

Ein Mann hat am Sonntagabend gegen 21Uhr auf einem Parkplatz auf der Weinmarstraße eine Sachbeschädigungen begangen. Zwei Personen fuhren mit einem Auto auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Dort stieg der Fahrer aus und kletterte auf das Dach seines Autos, wo er herumtanzte. Anschließend nahm er sich mehrere junge Bäume auf dem Parkplatz vor. Er knickte sie solange um, bis sie am Stamm brachen. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Personen, die Hinweise auf den Verursacher oder sein Auto geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/9410 zu melden.