Junge Theologin will die Kirche aus dem Koma kicken

Jacqueline Straub ist in Sigmaringen geboren und in der Nähe von Pfullendorf aufgewachsen.

Heute lebt sie im Kanton Aargau in der Schweiz. Nach dem Abitur hat sie in Freiburg im Breisgau, Fribourg und Luzern römisch-katholische Theologie studiert und 2016 abgeschlossen. Sie ist als TV-Redakteurin, Journalistin, Referentin und Buchautorin tätig. Der britische Sender BBC hat Straub auf die Liste „BBC 100 Women 2018“ gewählt und zählt sie zu den 100 inspirierensten und einflussreichsten Frauen der Welt.

Ihr Vortrag am Freitag, 15. November, beginnt um 19.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Josef in der Gutenbergstraße in Tuttlingen.

Karten dafür gibt es im Vorverkauf bei den VHS-Geschäftsstellen Tuttlingen, Spaichingen, Trossingen.