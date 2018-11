Junge Talente reißen ihr Publikum mit

Die besten musikalischen Nachwuchstalente aus ganz Baden-Württemberg haben am Dienstagabend mit Leidenschaft und Spielfreude bei ihrer Herbsttournee in der Stadthalle geglänzt. Das Landesjugendorchester (LJO) mit knapp 100 Musikern im Alter von 13 bis 20 Jahren spielte zwei Schlüsselwerke des 20. Jahrhunderts: György Ligetis „Atmosphères“ und Gustav Mahlers fünfte Symphonie.

Die jungen Orchestermitglieder haben in den Ferien mit den Dozenten ihrer Instrumentalgruppen und dem Dirigenten Johannes Klumpp die anspruchsvollen Werke einstudiert. Das Ergebnis: ein erfischendes und mitreißendes Konzert mit hervorragender Interpretation auf hohem Niveau, mit präziser Körpersprache geführt von Johannes Klumpp.

Zu Ligetis „Atmosphères“ sagte Johannes Klumpp in seiner engagierten und humorvollen Einführung: „Man scheitert an den eigenen Erwartungen. Es gibt mehr oder weniger nur Geräusche, laut und leise. Es geht um Atmosphäre, die Spannung entsteht aus der Nuancierung. Schließen sie die Augen und lassen sie die Klänge auf sich wirken“. Und so wirken diese mal düster und unheilvoll, doch danach gibt es Versöhnlicheres und nur noch leichte Schwingungen, die gleichsam im Nichts verschwinden.

Beifall für Mahlers Symphonie

Die 70 Minuten dauernde fünfte Symphonie von Gustav Mahler war das Hauptwerk des Abends. Lebhaft hatte der künstlerische Leiter in seiner Einführung die einzelnen Sätze beschrieben: der erste Satz ein Trauermarsch, mit dem der Komponist Erlebnisse aus seiner Kindheit aufgearbeitet hat. Der zweite Satz: ein Kampf, stürmisch und bewegt, aggressiv. Doch im zweiten Teil auch eine Gegenwelt, die tanzt.

Im dritten Satz eine Ländlerwelt, dazwischen aber mit mahnenden Hornrufen und leisem, traurigen Cello. Doch dann das langsame sehnsuchtsvolle Adagietto, das Mahler geschrieben hat, als er sich in Alma verliebt hatte. Im fünften Satz packt er aus, die Liebe gibt ihm die Freiheit, Mahler spürte wahrscheinlich seine letzte Chance, den Jubel zu vollziehen. Denn seine späteren Symphonien sind wieder traurig – dieser Satz endet euphorisch.

Begeisterung und stürmischen Beifall gab es dann zum Abschluss für die engagierten jungen Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten Johannes Klumpp.