Junge Philharmonie eröffnet die Saison

Die Junge Philharmonie Oberschwaben eröffnet am Samstag, 8. Oktober, die Abo-Spielzeit der Stadthalle Tuttlingen. Das junge Ensemble spielt unter Leitung von Alban Beikircher. Die mehr als 60 Musikerinnen und Musiker zwischen 14 und 22 Jahren präsentieren ein Programm mit Werken von Tschaikowski, Schostakowitsch und Dvořák sowie die Uraufführung eines Auftragswerks von Sylva Smejkalová. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Um 19.15 Uhr ist eine kostenlose Konzerteinführung geplant. Einzelkarten sind jetzt zu haben (mit Preisermäßigungen für Schüler und Studenten).

Es wird der sechste Auftritt dieses Orchesters seit 2008 in Tuttlingen sein. Zuletzt im vergangenen Herbst überzeugten die Musikerinnen und Musiker der Jungen Philharmonie Oberschwaben (JPO) mit Können und leidenschaftlicher Begeisterung. Das philharmonische Orchesterprojekt setzt sich aus ambitionierten Musikschülern und Musikschülerinnen sowie jungen Künstlern und Künstlerinnen der der Region Oberschwaben – darunter auch Talente aus Tuttlingen und Umgebung – zusammen. Musiklehrer und Dirigent Alban Beikircher (Bad Saulgau), der das Projekt im Jahr 2008 ins Leben gerufen hat, möchte in dem Orchester begabten Jungmusikern die Möglichkeit geben, die Klassiker der Orchesterliteratur in einem großen Ensemble kennenzulernen.

Auf dem Programm stehen in diesem Herbst Auszüge der Suite für Jazzorchester Nr. 2 von Dmitri Schostakowitsch, von Antonín Dvořák „Die Waldtaube“ op. 110 und von Pjotr Iljitsch Tschaikowski die Sinfonische Ballade, a-Moll op. posth. 78 („Der Wojewode“) sowie von der 1974 geborenen tschechischen Komponistin Sylva Smejkalová die Auftragskomposition für das JPO „A warrior for truth – Mister Jan Hus and his journey to Konstanz“.

Karten gibt es bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“), sowie bei den Vorverkaufsstellen des Kultur-Tickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen TUT, RW und VS im verbilligten Vorverkauf. Zu haben sind sie noch in drei Kategorien ab 16,40 Euro (inkl. Gebühren). Online sind Karten unter www.tuttlinger-hallen.de erhältlich. Ein telefonischer Kartenservice ist unter 07461 / 910996 eingerichtet.