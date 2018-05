Junge Menschen fürs Ehrenamt begeistern

Bereits zum fünften Mal hat der jährliche Fachtag der Jugendverbände stattgefunden. Unter dem Motto „Zukunftsfähig sein! Junge Menschen begeistern“ trafen sich 37 ehren- und hauptamtliche Jugendleiter aus dem Landkreis im Evangelischen Gemeindehaus in Tuttlingen.

Organisiert wird der jährliche Fachtag vom „Netzwerk der Jugendverbände“, das sich im Frühjahr 2014 nach der Auflösung des Kreisjugendrings gegründet hat. Das Netzwerk hat das Thema „Junge Menschen begeistern“ bewusst als Schwerpunkt gewählt. Jugendverbände tun sich zunehmend schwer, junge Menschen zu finden, die ihre Zeit in Aktionen, Projekte und Freizeiten einbringen. Jugendgruppenleiter aus zehn verschiedenen Verbänden, wie dem evangelischen Jugendwerk oder der Bläserjugend, beschäftigten sich deshalb am Fachtag mit der Frage: Wie können wir mehr junge Menschen für ein freiwilliges Engagement begeistern?

Landkreis soll den Verbänden mehr den Rücken stärken

Der Vorbereitungsgruppe um Franziska Schmidberger und Manuela Marquardt (beide DRK), Jenny Dörner (BDKJ), Simon Klammert (EJW) und Andreas Hand (Feuerwehr) war es gelungen, Landrat Stefan Bär zu einem jugendpolitischen Austausch am Vormittag zu gewinnen. Bär berichtete, in welchen Jugendverbänden er sich selbst in seiner Jugend engagierte. Er teilte seine Eindrücke mit und erfragte die Wünsche der Jugendverbände. Es fielen Vorschläge wie die bessere Erreichbarkeit der Vereinsveranstaltungen mit Bus und Bahn. Aber auch der Wunsch der Jugendverbände, dass der Landkreis den Verbänden in den einzelnen Gemeinden mehr „den Rücken stärkt“, wurde von Jugendfeuerwehrwart Michael Wurster geäußert.

Anschließend an den jugendpolitischen Austausch konnten sich die Jugendleiter in drei praktisch angelegten Workshops mit den Themen Sinus-Milieus, Öffentlichkeitsarbeit und „Junge Menschen begeistern“ beschäftigen. Input bekamen die 37 Teilnehmenden von David Koch, Jenny Dörner, Amelie Keilbach sowie Annalena Hafen. Mit diesen Impulsen setzten sie sich am Nachmittag mit der Gewinnung von Ehrenamtlichen auseinander. Hierzu wurde die Workshop-Methode „Worldcafé“ angewandt: Zu den Themen Rahmenbedingungen, Zielgruppen, Motivation sowie Qualifikation und Ausbildung traf man sich in Kleingruppen, um Ideen zu sammeln. Nach 20 Minuten wurde gewechselt. Dass das Interesse der Jugendverbände am Thema sehr groß ist, zeigte das engagierte Arbeiten der Teilnehmer.