Junge Künstler gewinnen Workshops

Jedes Jahr stellt der Förderverein der Jugendkunstschule den jüngsten Besuchern des Tuttlinger Stadtfestes eine gestalterische Aufgabe. Wer am kreativsten ist, bekommt einen Gutschein für einen Kurs an der Jugendkunstschule. In diesem Jahr durften die Kinder Steine bemalen.

Die Ergebnisse des Wettbewerbs seien interessant, erzählerisch und phantasievoll gewesen, so Hans-Uwe Hähn, Leiter der Jugendkunstschule bei der Preisverleihung. Von einem Muster aus unzähligen Punkten über Landschaften und Symbole bis hin zu Texten reichte die Bandbreite der Bemalungen.

Die Gewinner wurden von einer internen Jury ausgewählt. Freuen dürfen sich die glücklichen Gewinner nun über einen Gutschein für einen Werkstattkurs ihrer Wahl an der Jugendkunstschule.