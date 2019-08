Junge Händler machen gute Geschäfte

Bücher, Spielsachen, Spiele, CD’s und vieles mehr: An rund 30 Ständen ist am Samstag gestöbert und gefeilscht worden. Beim Kinderflohmarkt des Tuttilla Abenteuerlandes hatten junge Händler die Möglichkeit, ihre aussortierten Dinge an neue Besitzer zu bringen. Während sich manche gewünscht hätte, etwas mehr zu verkaufen, waren andere glücklich. So auch Robin und Julian Kreutter, die sogar ihre beiden Grundschul-Schulranzen für jeweils 20 Euro an eine Familie verkauften. „Es lief ganz gut“, freuten sich die beiden.

Zufrieden war auch Daniel Schmidt vom Tuttilla Abenteuerland, der jährlich die Veranstaltung organisiert. „Alle haben Umsatz gemacht und hatten ihren Spaß“, berichtete er. Zugute kam dem Kinderflohmarkt, dass rund um den Marktplatz das Streetfood-Festival stattfand und in der Innenstadt dadurch reges Treiben herrschte.