Junge Gläubige erhalten Sakrament der Firmung

Monsignore Heinrich-Maria Burkard hat im Auftrag von Bischof Gebhard Fürst in St. Gallus 44 Jugendlichen und in St. Petrus & Jakobus maior in Nendingen 31 Jugendlichen das Sakrament der Firmung gespendet. Sie hatten sich laut Pressemitteilung in ihren Schwerpunktgruppen und bei gemeinsamen Programmpunkten darauf vorbereitet. Der festliche Gottesdienst wurde von ihnen mitgestaltet, in St. Gallus von der Musikgruppe Bénissez.

Der Firmspender zeichnete allen einzeln ein Kreuz auf die Stirn und sagte zu ihnen: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.“ Die Namen der Firmlinge: Dominik Cwalina, Kai Gerhard, Leoni Russo, Iven May, Kevin Wax, Sara Atzeni, Emely Berberich, Jasmin Brendea, Jacqueline Bruski, Martin Carricas Asin, Lea Castiglione, Annemarie Haller, Andershan Joseph Ariyanesan, Renutshan Joseph Ariyanesan, Anna-Maria Maas, Arthur Maas, Daniel Müller, Annika Ortmann, Sara Prestifilippo, Tobias Steinert, Ben Küchler, Ilza Blaszczuk, Elisa Deligio, Angelina Gärtner, Maxime Weber, Felix Bader, Franziska Bley, Finn Dietenberger, Maximilian Faller, Leonie Fox, Laurenz Freyer, Enrique Hess, Johanna Knittel, Luca Loos, Julian Mazzola, Paula Nagel, Mateo Nekic, Philipp Ortmann, Ralf Piske, Ron Rettenmaier, Noel Schmid, Jan Schmidt, Lia Beck, Felipe Bilen, Felix Buhmann, Pia Denzel, Lars Hiller, Leon Hipp, Marlon Hipp, Rosalie Hipp, Stefanie Huber, Annika Kosing, Lea Mattes, Lukas Mattes, Lorenz Möst, Hoang Duy Nguyen, Matteo Perazic, Louis Reichle, Nia Reichle, Simon Samara, Lenny Schaudt, Chiara Schilling, Benedikt Schwarz, Julia Schwarz, Samira Schweitzer, Celine Straub, Vy Tran, Nicole Bruski, Katharina Frick, Katharina Kaufmann, Sophia Müller, Marijana Sulzbacher, Hanna Fritz, Leonie Schwarz, Eva Webler.

Die Mitarbeiter der Firmvorbereitung waren laut Pressemitteilung Mathias Frey, Esther Gärtner, Fiona Hainke, Antonia Hamma, Johannes Hegele, Silas Herceg, Lukas Huber, Elke Kaufmann, Matthias Kremer, Thomas Kremer, Lisa-Marie Lettau, + Dr. Engelbert Paulus, Klaus Schmid-Droullier, Dr. Cornelia Seiterich-Stegmann, Elisabeth Stegmann, Ramona Storz, Niklas Weber, Manuel Werle, Otmar Wetzel, Theresa Wetzel, Beate Züfle, Felicitas und Renée Rettenmaier, Dagmar Storz und Pastoralreferent Matthias Gärtner.